Großprojekt Feuerwehrgerätehaus

Deshalb sollen die Sanitäranlagen des Campingplatzes im Feuerwehrhaus zur ausschließlichen Nutzung durch die Vereine freigegeben werden. Der Ortschaftsrat beantragte Haushaltsmittel, um einen Zugang von der Fahrzeughalle zum Umkleideraum im Sanitärbereich zu schaffen.

Dieser soll mit einer abschließbaren Tür versehen werden, damit nur berechtigte Personen in die Fahrzeughalle gelangen können.

Den Sanitärbereich sollen Feuerwehr und DLRG gemeinsam nutzen. Zur Zeit nutzen die Camper den DLRG-Raum als Schutzraum. Auch dies möchte man zukünftig vermeiden. Vielmehr soll der Raum als Aufenthalts- und Schulungsraum zur Verfügung stehen.

Als Alternativen für die Camper beantragte der Ortschaftsrat die ortsnahe Aufstellung von Sanitärcontainern, sowie eines Aufenthaltscontainers am neuen Campingplatz.

Auch die Schaffung des Freizeitplatzes auf der Wiese hinter dem Feuerwehrhaus soll in Angriff genommen werden. Beantragt wurden hierzu Mittel für den Bau weiterer Parkplätze am Radweg auf der Wiese des ehemaligen Campingplatzes. Weiterhin fordert die Gemeinde Gelder für die Errichtung der Boots-slippanlage an.

Im Obergeschoss des Feuerwehrhauses will soll Barrierefreiheit ermöglicht werden. Der Ortschaftsrat beantragt den Einbau eines Lifts in den Anbau. Auf Wunsch der Bürger, wurde zudem der Einbau einer behindertengerechten Toilette in die Anforderungen aufgenommen.

Das Feuerwehrhaus aus den 1950er Jahren sei insgesamt in einem guten Zustand, so Gillig. Es müsse aber immer wieder etwas gemacht werden, um diesen Zustand zu erhalten. „Dafür kosten die Maßnahmen keine Millionen, wie etwa eine neue Halle“, betonte der Ortsvorsteher.

Von den Bürgern wurde auf die energetische Sanierung mit Dachisolierung hingewiesen. Gillig erklärte, Mittel hierfür zu beantragen sei Sache des Gebäudemanagements und nicht des Ortschaftsrats. Ursprünglich seien in der mehrjährigen Haushaltsplanung für das Jahr 2018 Mittel für die Maßnahme eingestellt gewesen, im aktuellen Haushalt seien diese nun aber nicht mehr zu finden. Er werde das Gebäudemanagement an die Notwendigkeit erinnern, versprach er.

Heftige Kritik gab es für die massiven Schäden an zahlreichen Straßen. Genannt wurden hier unter anderem die Gustav-Rommel-Straße, die Wehrkirchstraße und die Alte Landstraße. Der Straßenzustand sei für Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen gefährlich, so die Bürger. Gillig stellte dazu fest, dass schon seit längerer Zeit Mittel für die Fahrbahnerneuerung und Beleuchtung von Gereutweg und Leitenrainweg, sowie der Wehrkichstraße eingestellt sind. „Diese werden aber regelmäßig beim Beschluss des neuen Haushalts verschoben.“ Dadurch würden die Schäden größer und die Maßnahmen teurer. Man spreche aktuell von Kosten in einem Bereich von 700 000 bis 800 000 Euro.

Gemeinderat Heiko Diehm (SPD) stellte fest, dass die Probleme der Straßensanierungen alle Ortschaften betreffen. „Diese werden im Vergleich zu den Stadtteilen in diesem Bereich abgehängt.“ Auf Wunsch der Bürger nahm das Gremium die Reparatur der Fahrbahn in der Gustav-Rommel-Straße im Bereich der Brücke als weiteren Punkt auf. Zudem forderte man, alle Ortsstraßen auf Gefahrenstellen zu überprüfen und aus Sicherheitsgründen für den öffentlichen Verkehr zu sperren. bdg

