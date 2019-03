Grüne wollen Bekenntnis

wertheim.Die Gemeinderatsfraktion der Wertheimer Grünen hat gestern bei der Stadtverwaltung einen Antrag zur Unterstützung der Pariser Klimaabkommen und der dazugehörenden Kattowitzer Umsetzungsbeschlüsse eingereicht. Der Gemeinderat soll demnach beschließen, dass er sich zu den Beschlüssen von Paris bekennt. Der Ausstoß von Treibhausgas solle deswegen in allen beeinflussbaren Bereichen (Verkehr, Wärme, Energieversorgung, etc.) auf möglichst nahe Null pro Einwohner reduziert werden. Bis 2030 solle der entsprechende Ausstoß auf 40 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden.

Zur Begründung heißt es, man wolle in Wertheim der Verpflichtung nachkommen, welche die Bundesregierung und der Bundestag mit den 2016 erfolgten einstimmigen Beschlüssen eingegangen sei. „Wir wollen uns dieser Verantwortung auch in Wertheim stellen und dies gegenüber der Bevölkerung mit diesem Beschluss als Grundlage unserer Kommunalpolitik deutlich machen“, heißt es. Die Umsetzung der vereinbarten Klimapolitik könne ohne aktive Mitwirkung der Kommunen nicht erfolgreich sein. Wesentliche Handlungsfelder für eine erfolgreiche Klimapolitik lägen in der Hand der Kommune. „Die Wählerinnen und Wähler haben es verdient, vor der nächsten Kommunalwahl Klarheit durch die Fraktionen des Gemeinderates zu erhalten. “

