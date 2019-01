Grünenwörter Duell im Finale

Der zweite Teil der 33. Wertheimer Tischtennis-Stadtmeisterschaften fand am Sonntag in der Sporthalle SH1 in Bestenheid für aktive Spieler in den Klassen A, B und C jeweils im Einzel und Doppel statt.

Im Halbfinale der höchsten Klasse, der A-Klasse, kam es zum internen Teamduell zwischen Roland Oetzel und Norbert Zeiger (SC Grünenwört). Hier führte Zeiger bereits 10:6 im entscheidenden siebten Satz, doch Oetzel konnte das Spiel noch drehen, mit 12:10 gewinnen und ins Endspiel einziehen.

Auch im zweiten Halbfinale zwischen Bernhard Braun (SV Dertingen) und Christian Degen (SC Grünenwört) kam es zu einer spannenden Partie.

Degen führte bereits 3:0, doch dann drehte Braun auf und erreichte den Gleichstand zum 3:3. Auch hier musste ebenfalls der siebte Satz entscheiden, den letztlich Degen knapp für sich entschied.

Somit kam es im Finale wieder zu einem Grünenwörter Duell, das ebenfalls im entscheidenden siebten Satz entschieden werden musste. Routinier Roland Oetzel setzte sich mit 12:10 gegen seinen Teamkollegen und Nachwuchstalent Christian Degen in einem spannenden Spiel durch und wurde somit Stadtmeister 2019 in der A-Klasse. Dies war bereits, nach 2014, der zweite Titel für Oetzel in dieser Klasse.

In der B-Klasse setzte sich Robin Dinkel, ein Nachwuchstalent aus Dertingen, gegen Daniel Schulz durch. Für Dinkel war dies der erste Titel in der B-Klasse, 2015 hatte er bereits in der C-Klasse den Titel errungen. Dritter wurde Vorjahressieger Thorsten Matejka (FC Eichel), sowie Carsten Leisering vom SV Nassig.

In der C-Klasse verteidigte Peter Bentivoglio vom FC Dörlesberg seinen Titel vom Vorjahr. Er bezwang Franz Theis (SC Grünenwört) mit 3:0-Sätzen. Platz drei erreichten Dieter Dill (FC Eichel) und Jan Theis (SC Grünenwört).

Mit insgesamt sieben Titeln bei den Stadtmeisterschaften war der SV Dertingen, der nächste Ausrichter 2020, der erfolgreichste Verein.

Bürgermeister Wolfgang Stein ließ es sich nicht nehmen, am Sonntag die Siegerehrung in den einzelnen Klassen durchzuführen.

Leider war die Zahl der Teilnehmer etwas rückläufig, trotzdem konnten viele spannende Spiele bestaunt werden.

Hier die Doppelergebnisse der einzelnen Konkurrenzen:

A-Klasse: 1. Bernhard Braun, Andreas Hill (SV Dertingen); 2. Roland Oetzel, Christian Degen (SC Grünenwört); 3. Hardy Goldschmitt, Dirk Hirschinger (FC Dörlesberg); Levin Betzel, Klaus Friedlein (FC Dörlesberg).

B-Klasse: 1. Robin Dinkel, Thorsten Matejka (SV Dertingen, FC Eichel); 2. Frank Eirich, Klaus Friedlein (SV Nassig, FC Dörlesberg); 3. Udo Anderlik, Siegfried Scheckenbach (FC Dörlesberg, SV Dertingen); Carsten Leisering, Daniel Schulz (SV Nassig).

C-Klasse: 1. Dieter Dill, Roman Balogh (FC Eichel); 2. Jan Theis, Franz Theis (SC Grünenwört); 3. Michael Rabe, Peter Bentivoglio (FC Dörlesberg); Thomas Dosch, Georg Steinruck (SV Nassig, FC Dörlesberg). vg

