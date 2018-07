Grund zur Freude

Anzeige

Große Hitze, wenig Spiele, viele Siege: So liest sich die Wochenbilanz des TC Tauberbischofsheim. Zwischen Klassenerhalt und Aufstieg in die 1. Bezirksliga atmeten die Erfolge Wegweisendes für die neue Saison 2019.

Für die Herren 65 gegen den TC Eppelheim lautete der „Tennis-Befehl“ schlicht und einfach: Sieg auf dem eigenen roten Sand. Ein Sieg würde den Klassenerhalt bedeuten. Die Spieler um Otmar Schäfer Reiner Hammer, August Horn, Gerd Gotthardt, Lothar Döring, Erich Schönleber ließen nichts anbrennen und hatten schon in den Einzeln mit 5:1 den Gesamtsieg in der Tasche. In den Doppeln wurde der Erfolg noch auf 7:2 ausgebaut, der Klassenerhalt geschafft. Spannend wird es im Lokalderby gegen Lauda; auf jeden Fall ein interessanter Saisonabschluss.

Die Herren 70 nahmen die Route Richtung Heidelberg, um in Eppelheim ihr letztes Spiel in der 2. Bezirksliga zu absolvieren. Siegreiche Einzel von August Horn, Karlheinz Münch und Eugen Hönninger plus das Sieg-Doppel Horn/Münch bedeuteten das Endergebnis von 4:2, aber gleichzeitig auch die Tabellenspitze und den Aufstieg in die 1. Bezirksliga. klsk