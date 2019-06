Gruppe besucht Waldkindergarten

Wertheim.Die Mädchen und Jungen der grünen Gruppe des Kinderhauses Reinhardshof waren kürzlich im Waldkindergarten in Waldenhausen zu Besuch. Begleitet wurden sie dabei von drei Erziehern und zwei Müttern. Zu Beginn bildeten die Kinder aus den verschiedenen Einrichtungen auf einer großen Wiese einen Kreis und lernten sich auf spielerische Art kennen.

Für Begeisterung gesorgt

Nach einem gemeinsamen Tanz erkundeten die Gäste das Gelände des Waldkindergartens. Für Begeisterung sorgte der große Fuhrpark an unterschiedlichen Fahrzeugen, das Sandkastenschiff und der neu angelegte Gartenbereich. Absoluter Höhepunkt war aber eine Begegnung mit der Kindergartenhündin.

Danach gab es ein Picknick auf der Wiese . Allen Kindern machte der Besuch große Freude. So wurde zum Abschied beschlossen, dass die Waldkinder so bald wie möglich den „Fensterkindergarten“ am Reinhardshof besuchen. stv

