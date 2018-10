Gruppe für Trennungskinder

Wertheim.Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbands im Tauberkreis bietet in Wertheim eine Gruppe für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an, deren Eltern sich trennen oder geschieden sind. Die Verantwortlichen wollen den Kindern die Gelegenheit bieten, ihre Situation besser zu verstehen und emotional zu verarbeiten. Die Mädchen und Jungen werden unterstützt, um für sich Lösungswege in der Trennungssituation zu finden. Kreative Angebote, Einbeziehung von Geschichten, Entspannungsübungen, Körperarbeit und Rollenspiele bereichern das Gruppengeschehen. Unter Leitung von Birgit Ditter (Sozialarbeiterin, Erzieherin) finden die fünf Treffen jeweils montags von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumen des Caritasverbands in der Bismarckstraße 1 in Wertheim statt. Beginn für die Kinder ist am Montag, 29. Oktober. Der erste Gesprächsabend der Eltern findet am Donnerstag, 25. Oktober, der zweite am Donnerstag, 29. November, jeweils um 19 Uhr beim Caritasverband statt.

