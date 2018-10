Gruselgesichter und spaßige Fratzen

Wertheim.„An die Kürbisse – Fertig – Los“ heißt es am Sonntag, 28. Oktober, von 12 bis 17 Uhr für Kinder und ihre Familien in der Hofhaltung vor dem Wertheimer Rathaus. Zum elften Mal veranstaltet die „Aktion Regenbogen“ ihren Kürbisschnitztag. Es entstehen spaßige Fratzen und bei der abschließenden Verlosung winken tolle Preise. Der Erlös der lustigen Halloween-Vorbereitungsveranstaltung kommt krebs- und tumorkranken Kindern in der Uniklinik Würzburg zugute.

Die Sache ist ganz einfach: Mehrere hundert Kürbisse warten darauf, von kleinen und großen Künstlern ausgehöhlt und bearbeitet zu werden. Die Besucher sollen nur sicheres Schnitzwerkzeug mitbringen, es stehen auch Werkzeuge zu Verkauf, beziehungsweise in begrenzter Anzahl kostenlos zur Verfügung, so die Verantwortlichen.

Nachdem das Schnitzwerk erworben wurde, geht es dann um gruselige Gesichter, fantasievolle Bilder und natürlich viel Spaß. Nebenbei gibt es Kaffee und Kuchen sowie die zum Anlass passende Kürbissuppe. Außerdem werden noch weitere Köstlichkeiten angeboten.

