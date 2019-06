Gullydeckel verursacht Schaden

Wertheim.Kein „Kinderstreich“ war das, was ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag in Wertheim gemacht hat. Der Mann entnahm in der Hämmelsgasse einen Gullydeckel und legte diesen etwa einen Meter vom Schacht entfernt auf die Fahrbahn.

Das bemerkte eine 21-Jährige zu spät und überfuhr den Deckel mit ihrem Toyota. Dabei entstand glücklicherweise nur ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Gefährlicher Eingriff

Laut Zeugenhinweisen hat eine unbekannte männliche Person den Gullideckel genommen und sei dann in Richtung Bahnhofsstraße davon gelaufen. Das Polizeirevier Wertheim ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zum Vorgang machen können, sollen sich unter Telefon 09342/91890 melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019