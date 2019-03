Gummibärchen zum Schwimmen gebracht

Nassig.Für ihre Projekttage an der Grundschule hatten sich die Kinder hatten das Thema „Experimente“ gewünscht. Klassenübergreifend bearbeiteten die Schüler und Schülerinnen jeden Tag einen anderen Schwerpunkt. Für die Erst- und Zweitklässler gab es Versuche zu Luft, Licht und Schatten, zum Körper und zum Bauen. Die Dritt- und Viertklässler beschäftigten sich mit Feuer, Wasser, Strom und Energie.

Am Freitagnachmittag wurden die Arbeiten dann voller Stolz den Eltern gezeigt. Sehr kompetent leiteten die Kinder ihre Besucher dabei an, eigene Experimente zu wagen. So kamen auch Eltern und Geschwister in den Genuss, Lämpchen zum Leuchten und Gummibärchen zum Schwimmen zu bringen.

Sonnentrichter zum Wärmen

An einer anderen Station durften Flammen beobachtet werden oder mit Hilfe eines Sonnentrichters die Finger gewärmt werden. Gut besucht war auch die Station, an der mit verbundenen Augen Essen erschmeckt werden musste, was sich als durchaus schwierig herausstellte. Viel Puste brauchte man, um einen Luftballon in einer Flasche aufzublasen, Schatten mussten erraten und Wippen gebaut werden. Die vielen Besucher waren begeistert dabei.

