Gut vernetzt Herausforderungen meistern

Sachsenhausen.Von einer Wahlveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Bei einer gut besuchten Veranstaltung im Gasthaus Engel in Sachsenhausen stellte sich Oberbürgermeister-Kandidat Wolfgang Stein den Fragen und Anregungen der Bürger.

„Soziales Miteinander braucht Orte, an denen Menschen sich begegnen können“, so Stein einleitend. Er verwies auf die baulichen Veränderungen der Turnhalle in Sachsenhausen und auf die noch anstehenden Arbeiten im dortigen Foyer. Die gute Vereinsstruktur in Sachsenhausen wie auch das bürgerschaftliche Miteinander seien ein sehr hohes Gut.

Bei 15 Ortschaften, fünf Stadtteilen und der Altstadt bleibe das Thema Hallen und Gemeinschaftsräume ein Dauerbrenner. Besonders die Aktivitäten der Theatergruppe der Feuerwehr oder auch des Obst-und Gartenbauvereines trage zum Zusammenhalt der Höhengemeinde bei. Die Sanierung des alten Schulgebäudes in Sachsenhausen, in dem sich der Kindergarten wie auch der Jugendraum befinden, sei für Sachsenhausen eine wichtige Maßnahme gewesen.

Im Weiteren beschäftigte man sich mit Wertheimer Themen, wie zum Beispiel dem Familienzentrum auf dem Wartberg. Dies werde ein wichtiger Baustein der neuen sozialen Mitte am Wartberg sein. Stadt und Kirchen werden das Gebäude gemeinsam sanieren und nutzen.

Dazu würde man verschiedene Landeszuwendungen beantragen, um Mitte 2019 mit der Sanierung beginnen zu können. Wolfgang Stein betonte dabei seine guten Beziehungen zu den zuständigen Stellen im Land. „Nur wer vernetzt ist, kann auch Gehör finden“, so Stein in seiner Vorstellung. Er habe die notwendigen Kontakte über Jahre aufgebaut und deshalb ein funktionierendes Netz an Ansprechpartnern.

„Gesundheit und Pflege spielen für mich in Wertheim eine große Rolle“, so Stein, der der Weiterentwicklung des Krankenhausstandorts große Bedeutung zumisst. Mit der durch ihn initiierten geplanten Tagespflege und Kurzzeitpflege durch das DRK soll dies noch verfestigt werden. Ebenso spielte die Sicherung der Hausärzteversorgung in Wertheim durch neue Kooperationsformen eine große Rolle in den Diskussionen.

Bei Fragen zur Dorfsanierung verwies Stein auf die auch in Sachsenhausen durchgeführten Analysen im Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“. Er betonte die Notwendigkeit einer neuen Förderungsstruktur durch das Land. Wer lediglich steuerliche Vergünstigungen erhalte, könne auch nur dann profitieren, wenn er Steuern zu zahlen habe. Ihm fehle dabei die soziale Komponente der Förderung bei Sanierungsmaßnahmen von privaten Wohngebäuden. Wolfgang Stein überzeugte durch inhaltliche Kenntnis der verschiedensten Themenfelder.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019