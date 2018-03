Gute Beratung und Auswahl

Anzeige

Wertheim.Eigentlich ist es ja noch eine gefühlte kleine Ewigkeit, bis in knapp sieben Monaten das neue Schuljahr beginnt. Doch für manche künftige Erstklässler ist am Samstag schon einmal eine wichtige (Vor-) Entscheidung gefallen: Welche Schultasche wird dann mit Büchern, Heften und Stiften gefüllt werden? Entscheidungshilfe bot dabei die nunmehr schon vierte Wertheimer Schultaschenparty.

Renate Pfeifer und Thomas Grein vom Fachgeschäft „Flo No 7“ aus der Maingasse und ihre Mitarbeiter hatten wieder eine große Auswahl neuester Modelle im Arkadensaal des Rathauses aufgebaut. Für den nicht ganz so großen Geldbeutel gab es aber auch Ranzen, Rucksack oder Tornister aus der Vorsaison. Ob nun aber brandneu oder schon etwas „angejahrt“, was es stets dazugab war die ausführliche Beratung, die vor allem von den Eltern gerne genutzt wurde.

So manche revidierten dabei ihr Vorhaben, im Arkadensaal „mal nur zu gucken, was es so gibt“, um dann im Internet zu kaufen. Dafür sorgten auch die künftigen ABC-Schützen, die ihre neuen Schultaschen am liebsten sofort nach Hause tragen wollten.