Gute Ergebnisse für den TSC

Die Mannschaften des TSC GB Wertheim erzielten beim Start in die neue Sandplatzsaison mehrheitlich gute Ergebnisse. So wussten besonders die Mannschaften der Damen, der Herren und der Herren 55 zu überzeugen.

Ganz stark schlugen die Herren 55 in der 1. Bezirksklasse der Badenliga gegen den TC Brühl auf: Am Ende des Tages stand ein 9:0 – und das bei 18:1 Sätzen. Ähnlich erfolgreich war die Spielgemeinschaft der Herrenmannschaft des TSC im Verbund mit dem SSV Mainperle aus Lindelbach/ Urphar (1. Kreisliga). Gegen die personell geschwächten Herren des TC Hardheim II gab es auf dem Platz ein 6:0. Alle nicht gespielte Partien wurden als Sieg für die Heimmannschaft gewertet, so dass auch hier das Ergebnis am Ende ein klares 9:0 war.

Einen großen Kampf lieferten die Herren 40 beim SGK Heidelberg-Kirchheim (1. Bezirksklasse). Mit Einsatz und Leidenschaft gab es zwar ein 4:5, doch durfte man angesichts der gezeigten Leistungen mit erhobenem Haupt die Rückreise antreten. Auch die Mannschaft der Herren 50 des TSC GB Wertheim (1. Bezirksliga), die zu Gast beim TC Ladenburg war, zeigte sich kampfbereit. Gegen einen starken Gegner gab es am Ende dennoch ein deutliches 2:7, das auch aufgrund einer Aufgabe nach Verletzung im Einzel (und folglich einem Doppel weniger) nicht „freundlicher“ gestaltet werden konnte.