Gute Musik gut gespielt und gesungen

Der Doppelchor für Flöten und Bläser ließ danach das innerlich mächtige „Was mein Gott will“ erschallen, gefolgt vom Flötenchor mit dem folkigen „House of the Rising Sun“. Die Bläser griffen bei „Am Samstagabend“ die Gedanken des Momentes auf, wenn – schwäbisch formuliert – „endlich es Gschäft erledigt is“.

„Rondo 18“ für Englischhorn und Orgel erklang ganz beschwingt. Zum Abschluss ertönte ein kleiner Choral. Händels „Feuerwerksmusik“ zeigte sich auch in der Interpretation durch den Flötenchor als wirkmächtiges Werk. Ebenso überzeugte „Auf zwei Saiten einen Ton“ (Sopran und Orgel). Die bei allen Vorträgen zu spürende künstlerische Leidenschaft, gestützt von angenehm differenzierender Dynamik, verband sich mit Präzision und guter Tonansprache.

Bezauberndes Klangerlebnis

„Weißt du, wieviel Sternlein stehen?“ ward im Doppelchor für Flöten und Bläser wunderschön musikalisch beantwortet. Der Flötenchor bestach bei „Only You“ und „My way“ mit Klassikern des 20. Jahrhunderts, die Bläser mit „More Swinging Time“. Zum „Halleluja“ versammelte sich das Flötenensemble Höhefeld im hinteren Teil der Kirche, was wiederum ein anderes, jedoch gleichermaßen bezauberndes Klangerlebnis ergab. „Fly With Me“, Lenas Song aus dem Film „Wie im Himmel“, forderte Sopran und Orgel, „Der Mond ist aufgegangen“ den Doppelchor für Flöten und Bläser. Der sanftere Klang der Flöten und die Wucht der Bläser kulminierten in einem gemeinsamen, harmonischen Spiel. Auch mit diesem Stück wurde nicht nur die Luft in Schwingung gebracht, sondern auch die Gemüter der Zuhörenden.

Das Konzert war ein beeindruckendes Klangerlebnis, beschwingt, kraftvoll, strahlend, virtuos vorgetragen. Technisches Vermögen der Künstler und das Feingefühl für das Miteinander verbanden sich zu einem sensiblen Zusammenwirken. In der Summe war es einfach gute Musik, gut gespielt und gut gesungen.

Die Zuhörer hatten ihren Applaus auf ein anfängliches Bitten hin zurückgehalten, bis der letzte Ton verklungen war. Danach aber erhob sich das Publikum von seinen Sitzen und der Beifall brauste auf, lang anhaltend und verdient. Wie dann Christine Englert Vorsitzende des Flötenensembles, erklärte, fand die Zugabe ausnahmsweise gleich nebenan statt, im Freien und als Feier des 40. Geburtstags des Flötenensembles. hpw

