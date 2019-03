Guter Besuch im Reich der Genüsse

Ob das Wertheimer Streetfood-Festival in seiner dritten Auflage und mit neuen Organisatoren endlich in der Stadt „angekommen“ ist, wird die Bilanz zeigen. Der Auftakt war verheißungsvoll.

Wertheim. Das war, im wahrsten Sinne des Wortes, reine Geschmackssache, was da am Samstag und Sonntag in der historischen Altstadt, auf dem Marktplatz und in der Brückengasse geboten wurde. Mehr als 20 Trucks und Stände hatten Aufstellung bezogen. An manchen qualmte es gewaltig, wieder andere lockten mit geheimnisvollen Düften, die wenige Schritte weiter schon von anderen Gerüchen überlagert wurde.

Ausflug ins Unbekannte

Verhungern musste an diesem Wochenende in Wertheim niemand, gesetzt natürlich den Fall, man brauchte nicht zu lange, um aus der großen Auswahl seine Wahl zu treffen. Hier in ein saftiges Bisonsteak beißen, dort Süßkartoffelspaghetti mampfen, das ganze mit Striezel oder Waffeln „abrunden“. Oder mal einen kulinarischen Ausflug ins auf dem Terrain eher unbekannte Uganda wagen, während die, die nur essen, was sie kennen, mit Maultaschen auf ihre Kosten kamen – und dann festzustellen, dass es auch da ganz verschiedene Arten der Zubereitung gibt.

Leckeres Eis zauberte nicht nur Kindern ein Lächeln auf die Lippen, sondern färbte auch noch die Zungen dunkel, die man dann gänzlich ungestraft zum Beweis auch einmal herausstrecken durfte.

Für gute Laune sorgte vor allem am Samstag das hervorragende Wetter mit strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen. Allein das sorgte schon für einen lebhaften Besucherzustrom.

Es war gut voll in der Wertheimer Altstadt, wenn auch nicht so überlaufen und drangvoll eng, dass Gefahr bestand, plötzlich die Speise des Hintermanns auf der eigenen Kleidung wiederzufinden.

Als es am Samstagabend mit einbrechender Dunkelheit dann kühler wurde, war man entweder passend gekleidet oder wärmte sich an den mobilen Küchen, von denen einige durchaus genügend Hitze abstrahlten.

Ein guter Start in die Freiluftsaison in Wertheim also, zu dem auch das Unterhaltungsprogramm seinen Teil beitrug. Und, wie schon gesagt, ein verheißungsvoller Auftakt für das „neue“ Streetfood-Festival. Man darf gespannt sein, ob am Ende alle – oder zumindest die meisten – zufrieden waren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019