Guter Spürsinn von Hunden und Kindern

Wartberg.Vieles über Hunde, den Umgang mit ihnen und die sportlichen Fähigkeiten der Vierbeiner lernten 20 Kinder am Samstag im Rahmen der Ferien für Entdecker des Stadtjugendrings Wertheim.

Zudem konnten sie während des Vormittags beim Verein für Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Wertheim den besten Freunden des Menschen ganz nah sein, mit ihnen spielen und sie ausgiebig streicheln. Das gefiel nicht nur den jungen Entdeckern sondern auch den Hunden.

Am Anfang spielte man eine besondere Version von „1,2 oder 3“. Ob man die Fragen rund um das Thema Hund richtig beantwortete, zeigte hier kein Licht, sondern das Bellen eines Hundes an. Bei den Fragen ging es unter anderem um die Abstammung des Hundes, das richtige Verhalten beim Umgang mit den Tieren und verschiedene Hunderassen. Anschließen traten die Kinder an vier Stationen gegen die Vierbeiner und ihre Hundeführer an.

So galt es, mit dem Hund an der Leine Sackhüpfen zu meistern. An Station zwei musste ein Tennisball auf einem Löffel balanciert werden. Hier traten Hundeführer und Kinder gegeneinander an, wobei der Führer noch zusätzlich seinen Weggefährten an der Leine hatte. An der dritten Station galt es, den Hundekörper mit verbundenen Augen zu erfühlen und das richtige Körperteil zu erkennen.

Guter Spürsinn war an der vierten Station gefragt. In einer Wanne voll Zeitungspapier mussten die Kinder ein Bonbon finden, während der Hund in einer zweiten ebenso gefüllten Wanne ein Leckerli suchte.

Nach einer Pause wurden die Kinder zu lebendigen Hindernisse für die Hunde. Diese liefen durch die Beine und sprangen über die Arme der Entdecker. Neben weiteren Spielen und spannenden Informationen zum Thema Hund, stand in diesem Jahr auch das gemeinsame Gassigehen durch den Wald auf dem Programm. bdg

