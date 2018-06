Haare von Schülerin angezündet?

Anzeige

Wertheim.In einem Jugendstrafverfahren lautet der Vorwurf gegen einen ehemaligen Schüler aus Wertheim, er habe im November 2016, damals 18 Jahre alt, auf dem Parkplatz des Schulzentrums in Bestenheid, Reichenberger Straße, als man auf die Busse wartete, mit einem Feuerzeug einen Teil der Haare einer Mitschülerin angezündet.

Des weiteren habe er im März 2017 bei der Vernehmung auf dem Polizeirevier Wertheim wahrheitswidrig behauptet, nicht er habe die Haare angezündet, sondern ein Mitschüler. Dieser war jedoch, so die Ermittlungen der Polizei, am fraglichen Tag gar nicht in der Schule.

Die Staatsanwalt Mosbach hat gegen den Heranwachsenden beim Amtsgericht Wertheim Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und falscher Verdächtigung erhoben. Da der Beschuldigte die Tat bestreitet, gibt es einen Fortsetzungstermin, wozu der vernehmende Polizist als Zeuge geladen wird.