Haftbefehl ist wieder in Vollzug

Wertheim.Der Fortgang des Strafverfahrens beim Amtsgericht Wertheim wegen Einmietebetrugs in Freudenberg gestaltet sich zäh. Der 29-jährige Angeklagte fehlte beim dritten Verhandlungstermin. Die 32-jährige Mitangeklagte und ehemalige Lebensgefährtin war anwesend. Sie sitzt zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Würzburg eine von einem anderen Gericht verhängte Haftstrafe ab. Bayerische Justizbedienstete brachten sie nach Wertheim.

Die Angeklagten wohnten 2017 in Freudenberg. In ihrer Nachbarschaft wurde ein altes Haus renoviert. Die beiden durften mit Abschluss des Mietvertrags (10. April 2017) sofort einziehen.

Die Monatsmiete von 320 Euro war erst ab Mai fällig. Das Paar zahlte jedoch keine Miete und zog im August wieder aus. Der Mietschaden beträgt 1280 Euro. Dazu kommen für die Vermieterin weitere nicht unerhebliche Kosten.

Die 32-Jährige und der 29-Jährige aus den Raum Aschaffenburg sind vielfach vorbestraft: Diebstahl, Drogen, Betrug. Der Freudenberger Fall fällt in die Zuständigkeit des Amtsgerichts Wertheim. Beim ersten Verhandlungstermin im August fehlten die beiden Angeklagten. Daraufhin erging Haftbefehl. Die Frau erhielt später von einem anderen Gericht wegen Betrugs in 44 Fällen eine Strafe von zwei Jahren, die sie nun verbüßt. Beim Mann wurde der Haftbefehl gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt. Hintergrund ist der in Freudenberg relativ geringe Schaden. Beim zweiten Verhandlungstermin im Januar waren die Angeklagten anwesend. Sie war durch Justizbeamte vorgeführt worden, er kam freiwillig. Beiden ist ein Pflichtverteidiger beigeordnet.

Die Beschuldigten bestritten den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sie hätten die Vermieterin über ihre Zahlungsfähigkeit getäuscht. Als Begründung für die fehlenden Mietzahlungen nannten sie unter anderem Ratten- und Schimmelbefall.

Das bestritt die Vermieterin. Das Gericht gab den Anträgen der Verteidiger statt, zu den Behauptungen der Angeklagten Zeugen zu hören. Jetzt konnten diese wegen des Fehlens des Angeklagten nicht vernommen werden. Sie müssen erneut erscheinen. Die vierte Verhandlung ist Ende Februar terminiert. Die Richterin setzte den Haftbefehl wieder in Vollzug und meinte mit Blick auf die Zuverlässigkeit des Beschuldigten: „Wenn ein Richter etwas glaubt, ist er selbst schuld.“ goe

