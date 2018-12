Haftstrafen für angeblichen „Ringelpiez mit Anfassen“

Mosbach/wertheim.Gegen vier junge Erntehelfer wurde wegen sexueller Nötigung und Beihilfe ermittelt. Die Männer stammen aus Rumänen und arbeiteten auf einem Weingut in Dertingen. Sie sollen im Mai dieses Jahres zwei junge Frauen zu sich in den Wohncontainer eingeladen haben. Während die eine Frau nach Wertheim fuhr, um sich eine Attraktion anzuschauen, soll es durch die zwei Hauptangeklagten im Container zu einem schweren sexuellen Übergriff gegen die andere junge Frau gekommen sein. Die beiden anderen jungen Männer hätten deswegen den Container verlassen, das Licht gelöscht und die Tür verschlossen.

Am 19. November startete am Landgericht Mosbach der Prozess, bei dem unter anderem das Opfer als Hauptbelastungszeugin aussagte (wir berichteten).

Weil durch die Verteidiger diverse Anträge, unter anderem auf Anhörung weiterer Zeugen, gestellt wurden, wurde der Prozess gestern fortgesetzt. Dieses Mal kam der Weingutbesitzer als Zeuge zu Wort. Er habe zum ungefähren Tatzeitraum seine abendliche Runde zwischen Wohnhaus, Hühnerstall und Maschinenhalle gedreht und lediglich bemerkt, dass die Tür des Wohncontainers offen stand.

Mehrfach wurden alle an den Richtertisch gebeten, um anhand der vorliegenden Fotos die Situation vor Ort zu klären.

Auf Antrag der Verteidigung wurden die Anrufprotokolle verlesen, um den Tatzeitraum eingrenzen zu können. Auch der Chatverlauf der Handys der Angeklagten wurde übersetzt und die verschickten Bilder, die an diesem Abend gemacht wurden, begutachtet.

Nach fast zwei Stunden Verhandlung gab der Anwalt eines der Hauptverdächtigen im Namen seines Mandanten eine Erklärung ab. Darin heißt es unter anderem, dass der Angeklagte gemeinsam mit dem zweiten Hauptangeklagten und dem Opfer auf einem Bett gelegen habe. Man habe zu Dritt herumgealbert. Der Angeklagte kitzelte das Opfer, küsste die Frau auf den Hals und streichelte ihren Oberkörper. Er bekam eine Erektion, was die Frau sicher gemerkt habe, weil man eng beieinander lag.

Auch gab der Angeklagte zu Protokoll, dass der zweite Hauptangeklagte die junge Frau gefragt habe, ob sie oralen Sex machen wolle. „Es war als Scherz gemeint“, lässt der Angeklagte verlesen. Und weil er nicht wollte, dass der Vater des Opfers davon erfährt, habe er die junge Frau deshalb in den Schuppen gebeten. (Das Opfer hat am ersten Verhandlungstag allerdings erklärt, dass es hier zu einem weiteren Übergriff kam und sie dem Hauptangeklagten am Ende den BH entgegenwarf.)

Auf dem BH wurden DNA-Spuren des Hauptangeklagten gefunden, wie ein Gutachten gestern offenbarte.

Nur kurze Zeit später gab in der Verhandlung ein weitererer Angeklagter eine Erklärung ab. Er habe sich mit dem vierten Mann im Bunde um das Essen gekümmert und sei vor dem Container gewesen. Als er diesen wieder betreten habe, sei das Opfer mit rotem Kopf aus dem Bad gekommen. Auf Nachfrage hätte sie aber nichts gesagt, allerdings wollte sie unbedingt nach Hause. Er gab zu, dass einer der Hauptangeklagten vorschlug, die Arbeit in Dertingen zu beenden und nach Rumänien zu fahren.

Den gestellten Antrag auf Erstellung eines psychologischen Gutachtens begründete der Anwalt mit den widersprüchlichen Aussagen des Opfers. Der Antrag wurde vom Vorsitzenden Richter mit der Begründung abgelehnt, dass das Gericht über eigene Sachkunde verfüge.

In seinem Plädoyer erklärte der Staatsanwalt, dass er die Hauptbelastungszeugin als glaubhaft einstufe und er davon ausgehe, dass sich die Tat genauso ereignet habe. Er forderte deshalb für einen der Hauptangeklagten sechs Jahre und zehn Monate, für den zweiten Hauptangeklagten fünf Jahre und drei Monate und für die beiden Mittäter drei Jahre und sechs Monate Haft. Der Staatsanwalt monierte, dass die Angeklagten immer nur das stückchenweise zugegeben haben, was ihnen nachgewiesen werden konnte.

Die insgesamt sechs Verteidiger hingegen bewerteten den Sachverhalt völlig anders. „Ich bin geschockt über den Antrag der Staatsanwaltschaft“, sagte ein Verteidiger. „Sechs Jahre und zehn Monate für eine Sache, die sich innerhalb von zehn Minuten abgespielt hat?“ Er glaube, dass es eine lustige Situation war, die ins Sexuelle gekippt sei. Seiner Meinung nach sei die Sache es nicht wert, vor Gericht verhandelt zu werden. „Früher hat man dazu Ringelpiez mit Anfassen gesagt“, meinte einer der Anwälte. Eine der Anwältinnen drang in ihrem Plädoyer darauf, dass es sich keinesfalls um eine geplante Tat handeln könne.

„Der Ausdruck ,Ringelpiez mit Anfassen’ trifft wirklich ins Schwarze“, bemerkte eine weitere Verteidigerin. „Arbeiten wir hier gerade die Kölner Silvesternacht auf?“, fragte ein Verteidiger in die Runde. „Eine Freiheitsstrafe, dafür, dass mein Mandant sieben Leute bekocht hat?“ Auch die sechste Anwältin plädierte für einen Freispruch.

Alle Verteidiger betonten in ihren Plädoyers den streng kirchlichen Hintergrund, ein eher spätpubertäres Verhalten der jungen Männer und vor allem ein Zurückrudern des Opfers in ihren Aussagen. Ebenso sei das sogenannte „Nachtatverhalten“ der jungen Frau für die Anwälte nicht nachvollziehbar. Zudem war von Fehlern der Polizei bei den Vernehmungen die Rede in fast jedem Plädoyer. „Das sind alles nette und anständige Jungs“ sagte einer der Anwälte.

Das Gericht sah das anders. Es verurteilte den Haupttäter wegen schweren sexuellen und sexuellen Übergriffs zu fünf Jahren, den zweiten Haupttäter wegen sexuellen Übergriffs zu vier Jahren und die beiden Mittäter zu je zwei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Beihilfe zum sexuellen Übergriff. In der Begründung führte der Richter an, dass er die Hauptbelastungszeugin aufgrund ihrer detaillierten und konstanten Angaben als völlig glaubhaft einstufe. Zudem sehe er kein Motiv für eine mögliche Verleumdung. Außerdem habe man die am BH gefundene DNA berücksichtigt, die eine deutliche Sprache spreche. hei

