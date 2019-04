Halbstrafe unter Umständen möglich

Der Verursacher des tödlichen Unfalls, der sich vor eineinhalb Jahren am Reinhardshof ereignete, sitzt im Gefängnis. Unter bestimmten Umständen könnte er nach der Hälfte der Strafe freikommen.

reinhardshof/Würzburg. Es war einer der schlimmsten Unfälle der letzten Jahre in Wertheim, als am Abend des 9. November 2016 zwei Autos auf Höhe der Einmündung zum Reinhardshof zusammenprallten. Ein 25-jähriger Mann hatte aus Wertheim kommend im damals noch zweispurigen Bereich Richtung Vockenrot ein vor ihm fahrendes Auto mit seinem Audi rechts überholt und scherte unmittelbar vor der Einmündung wieder auf die Geradeausspur ein. Dabei prallte er mit hoher Geschwindigkeit mit einem von rechts aus der Einmündung kommenden und in Richtung Wertheim auf die Alte Vockenroter Steige einbiegenden Golf zusammen. Der junge Fahrer des Golfs verstarb noch an der Unfallstelle.

In einem ersten Gerichtsverfahren im August und September 2017 wurde der damals 25-Jährige am Amtsgericht Wertheim zu 14 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt (wir berichteten). Im Urteil spielten Kokainkonsum, mehrere aktenkundige Verkehrsdelikte und ein Raservideo eine entscheidende Rolle.

Der Angeklagte legte gegen dieses Urteil Berufung ein. Die Berufungsverhandlung fand am 20. April 2018 vor dem Landgericht in Mosbach statt. Auf die Frage der Richterin, welches Ziel man mit dem Berufungsverfahren erreichen wolle, antwortete damals der Verteidiger prompt: „Eine Bewährungsstrafe“. Doch auch das Mosbacher Gericht kam nach einer erneuten Beweisaufnahme zu keinem anderen Urteil (wir berichteten).

Auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Mosbach als zuständige Strafvollstreckungsbehörde wurde jetzt bekannt, dass der junge Audifahrer seine Haftstrafe im November in der Würzburger Haftanstalt antrat und nach wie vor in Haft ist. Staatsanwalt Florian Sommer sprach in Bezug auf den jungen Mann von geschlossenem Vollzug, allerdings mit der Möglichkeit des Ausgangs.

Auch wies er drauf hin, dass unter ganz bestimmten Umständen die Strafvollstreckung durch das Gericht auf Antrag des Häftlings vorzeitig beendet und zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Dabei gibt es sogenannte Zweidrittel- oder Halbstrafen. Da der junge Mann „Erstverbüßer“ ist und die gesamte Strafe unter zwei Jahren liegt, käme für ihn die Halbstrafe in Frage.

„Bei der Entscheidung sind insbesondere die Persönlichkeit der verurteilten Person, ihr Vorleben, die Umstände ihrer Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts, das Verhalten der verurteilten Person im Vollzug, ihre Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind“, lautet dazu die entsprechende Erklärung im Strafgesetzbuch.

Und auch Staatsanwalt Sommer wies im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten mehrfach darauf hin, dass die Halbstrafe nur eine Möglichkeit sei und keinesfalls festgeschrieben ist.

