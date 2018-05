Hammrich ist bereits seit 70 Jahren dabei

Anzeige

Wertheim.Mit 53 Mitgliedern fand die Mitgliederversammlung der Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) im Vereinsheim „Wolfshöhle“ statt. In deren Mittelpunkt standen die Berichte des Vorstands, die Wahl eines Kassenprüfers und zahlreiche Ehrungen.

In seinem Rückblick rief der Vorsitzende Heiko Krimmer die verschiedenen Veranstaltungen im vergangenen Jahr in Erinnerung. Dies waren der Vatertags-Ausflug nach Miltenberg, das WCW-Volleyballturnier, das Wolfshöhlenfest, die Teilnahme am Messe-Umzug, der Rathaussturm und Proklamation der Prinzenpaare am 11.11., der Saison-Eröffnungsball mit rund 400 Gästen und die Nikolausfeier in der Wolfshöhle mit dem WCW-Nachwuchs.

Heiko Krimmer zeigte sich sehr zufrieden mit den Fremdensitzungen sowie der Kindersitzung, die wieder zahlreiche Besucher in die Main-Tauber-Halle lockten. Der Oberwolf dankte allen Trainerinnen und Trainern, allen Aktiven und Helfern auf und neben der Bühne für deren großartigen Einsatz im vergangenen Jahr.