Handel in digitalem Zeitalter

Wertheim.„Alles Internet oder was?“ ist das Thema eines City-Gesprächs, das die Stadt Wertheim am Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr im Arkadensaal des Rathauses veranstaltet. Wie viel Internet braucht der Einzelhandel? Welchen Mehrwert hat das analoge Stadterlebnis? Was kann der Einzelhändler vor Ort in die Waagschale werfen, um den Kunden für sich zu gewinnen, lauten Fragen, um die es beim City-Gespräch gehen wird.

Die Mischung macht’s

Elmar Fedderke, selbst erfahrener Händler eines familiengeführten, filialisierten Einzelhandelsunternehmens und Handelsberater aus Düsseldorf, wird zum Thema „Handel(n) mit Profil – Erfolgreich vor Ort im digitalen Zeitalter“ referieren. Er zeigt auf, wie es mit der richtigen Mischung aus „online und offline“ gelingt, den Kunden für den klassischen Einzelhandel vor Ort zu gewinnen. Dass für den Kunden Einkaufserlebnisse meist wichtiger sind als die eigentlichen Produkte, wird Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager in einer Präsentation verdeutlichen.

Er spricht über Emotionalität als Möglichkeitsraum, die Marke „Lokalhelden Wertheim“ und die Neuauflage des Einkaufgutscheins „Wertheim Card“.

Die Zukunft des stationären Einzelhandels in der Innenstadt sowie in den Stadtteilen und Ortschaften ist für Wertheim von grundlegender Bedeutung. Deshalb können alle Interessierten an der Veranstaltung teilnehmen: vom Einzelhändler über den Gastronomen, Hotelier und Dienstleister bis n zum Kunden.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei der Stadtverwaltung bei Kathleen Nitschel unter Telefon 0 93 42/30 14 91 oder per E-Mail an kathleen.nitschel@wertheim.de notwendig.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018