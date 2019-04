Handgemenge mit Polizeibeamten

reinhardshof.Nachdem ein 50-Jähriger am Dienstagnachmittag die Mitarbeiterinnen eines Discounters auf dem Reinhardshof beleidigte, kam es zu einem Polizeieinsatz. Wie in der Mitteilung der Polizei zu lesen war, hatte sich der Mann darüber beschwert, dass es eine bestimmte Zigarettensorte nicht zu kaufen gab. Infolge dessen beschimpfte er mehrere Mitarbeiterinnen des Supermarkts, ließ sich nicht beruhigen und schlug eine der Kassiererinnen. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung wollte die Situation mit dem 50-Jährigen klären. Dieser lief jedoch mit nach vorne gestoßenen Armen auf die Polizeibeamten zu, wobei es zu einem Handgemenge kam, bei dem ein Beamter leicht verletzt wurde. Daraufhin brachte die Streifenwagenbesatzung den Mann zum Polizeirevier. Anschließend wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. pol

