Handlungsbedarf ist dringend

Viele Kinder sind ein Segen für ein Dorf. Für die evangelische Kindertagesstätte Sonderriet ergibt sich daraus aber auch dringender Handlungsbedarf, um ausreichend Plätze zu schaffen.

Sonderriet. Die Kindertagesstätte kann momentan den Betreuungsbedarf der Familien aus der Ortschaft nicht decken. Deshalb sahen die Ortschaftsräte und die Leiterin der Kindertagesstätte, Bianca May, in der Sitzung des Gremiums am Montag im Sonderrieter Rathaus dringenden Handlungsbedarf.

„Wir mussten schon Kinder abweisen, da es nicht genügend Plätze gab“, erklärte Ortsvorsteher Kurt Kraft die Situation. Auch der Kindergarten in Nassig habe keine Plätze mehr: „Wir konnten Familien nur noch an die Einrichtung auf dem Reinhardshof verweisen.“ Aus Sicht der Räte ist das aber keine Lösung des Problems.

Bei einem Treffen mit Vertretern von Kirche und Stadtverwaltung hob Kraft die Bedeutung der Kita-Plätze für das Dorf hervor. Sie seien nötig, um Sonderriet für junge Familien attraktiv zu halten: „Die Kindertagesstätte ist existenziell für uns.“ Die anderen Ortschaftsräte betonten, eine Betreuung – auch der unter Dreijährigen – sei für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zentral. Sonderrieter Mädchen und Jungen in Kindergärten außerhalb zu geben, sei nicht nur wegen des Mehraufwands der Familien durch die Fahrtstrecken problematisch. Auch sozial sah man Nachteile, da die Kinder so nicht mit ihren künftigen Grundschulkollegen den Kindergarten besuchen würden.

Einig war man sich, dass es dringenden Handlungsbedarf gebe. Wie May erläuterte, gebe es aktuell 22 Plätze. Nach der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung sei die Einrichtung bis mindestens Dezember 2019 ausgebucht. Im schlimmsten Fall müssten Familien mit mehreren Kindergartenkindern diese in unterschiedliche Einrichtungen bringen.

Wie Kraft zudem feststellte, gelinge die Integration von Flüchtlingskindern in dörflichen Einrichtungen wie in Sonderriet sehr gut. Einig war man sich, dass es nicht genüge, die Betreuungsangebote in größeren Dörfern und Stadtteilen auszubauen. „Auch für kleinere Dörfer wie uns ist es wichtig, passende Lösungen zu finden“, forderte Kraft. So müsse die Stadt räumliche Möglichkeiten und die Kirche personelle Aufstockungen prüfen.

Freude herrschte beim Gremium darüber, dass der Weg zur Leichenhalle auf dem Sonderrieter Friedhof ein neues Pflaster erhalten wird. Der momentane Belag aus Natursandstein hatte immer wieder Dellen und brach an den Kanten teilweise ab. Da der Weg auch mit größeren Fahrzeugen befahren werden muss, bot die Stadtverwaltung an, diesen neu zu pflastern. Der Ortschaftsrat habe ein passendes Pflaster ausgesucht, so Kraft. Wichtig sei, dass es eben sei und es nur kleine Fugen gebe. So könne sich darin nicht viel Laub festsetzen. Dazu sei der Weg besser mit Rollatoren begehbar. Die Arbeiten sind vergeben und sollen noch 2018 erledigt werden.

Umfangreiche Maßnahmen sind auch in der Landschaft in und um Sonderriet nötig. Eine Bestandsaufnahme habe ergeben, dass die Waldwege in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden seien, so der Ortsvorsteher. Die Stadtverwaltung habe zugesagt, noch in diesem mit der Sanierung zu beginnen: „Die gelisteten Wege sollen nach Priorität und Mittelverfügbarkeit abgearbeitet werden.“ Ebenso noch zu erledigen seien Schotterungsarbeiten an drei Feldwegen. Dringend ausgebaggert werden müssen mehrere Gräben im Ort.

Beim Graben am Hundheimer Weg soll zudem geprüft werden, ob ein Teil der vielen Überfahrten entfernt werden kann. Dazu soll es auch Gespräche mit den Besitzern der anliegenden landwirtschaftlichen Flächen geben.

Kraft informierte weiter, dass beim Gewann „Staude“ eine natürliche Ausgleichsfläche geschaffen worden ist. Sie dient als Ausgleich für die Erdfüllfläche gegenüber des städtischen Bauhofs.

Vorgestellt wurde die neue wetterfeste Infotafel über Sonderriet. Sie wird an einem der Pflanzbeete an der Halle mittels zwei edelstahlstützen aufgestellt, zu deren Einweihung die Ortschaft geschenkt bekam. Da sich die Arbeiten für die abgebildeten Fotos und Texte zur Lage und Geschichte des Orts sehr umfangreich waren, konnte die Tafel erst jetzt fertiggestellt werden. Sie enthält neben den Texten, einer Karte zur Lage und den Wanderwegen Fotos etwa vom Rathaus, dem Spielplatz, der Halle, der Kirche und dem Ehrenmahl. Zudem wird das Wappen vorgestellt.

Keine Einwände hatte das Gremium gegen einen privaten Bauantrag. Dieser wurde aber erst nach Fertigstellung der Bauten gestellt. Zu diesem Thema erklärte Kraft, dass es generell besser sei, vor Baubeginn die nötigen Anträge zu stellen. So könne man hohe Mehrkosten vermeiden. Diese könnten beispielsweise entstehen, wenn im Rahmen der nachträglichen Genehmigung Änderungen am Bau vorgeschrieben werden.

