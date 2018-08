Hard-Rock und Metal von Burg verbannt

Keine Hard Rock- und Heavy Metal-Konzerte mehr auf der Wertheimer Burg. Das ist die radikale Konsequenz auf massive Beschwerden nach den jüngsten Veranstaltungen.

Wertheim. Schon der alte Wilhelm Busch hat es ja gewusst: „Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.“ Anders ausgedrückt: des einen Freud, des anderen Leid.

Während sich die einen, immerhin gut 1300 Menschen, tierisch gefreut haben über den Auftritt von Rocklegende Doro Pesch auf der Wertheimer Burg, haben sich andere tierisch aufgeregt. Vielleicht sogar noch mehr über das Konzert von „Hämatom“ am Abend zuvor, das immerhin auch gut 700 Besucher verzeichnete. Die Kritiker haben sich durchgesetzt.

Veranstalter informiert

Künftig soll es im Burggraben keine Hard Rock- und Heavy Metal-Konzerte mehr geben. Über diese Entscheidung informierte Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager dieser Tage die Veranstalter, die bislang in diesem Genre mit ihm zusammengearbeitet haben. Einer von ihnen ist Joachim „Jojo“ Schulz, Betreiber der Posthalle in Würzburg und gebürtiger Wertheimer. Vor zwei Jahren brachte er die legendäre Band „Marillion“ in den Burggraben, vergangenes Jahr waren es „Saltatio Mortis“ und „Stahlzeit“ und in dieser Saison „Hämatom“ und Doro Pesch.

Fast alle Gigs waren ausverkauft, auch Schlager bestätigt, dass sie zu den erfolgreichsten auf der Burg gehörten. Es seien bei weitem nicht nur Auswärtige im Publikum gewesen, wie es von manchen Kritikern vorgebracht wurde. „Ich habe viele Wertheimer und auch Kreuzwertheimer gesehen“, erinnert sich Schulz. Aber auch den wirtschaftlichen Effekt der Besucher von außerhalb dürfe man nicht unterschätzen.

Viele reisten von außerhalb an, blieben über Nacht. Das komme nicht zuletzt den Hotels und Gaststätten zu Gute. „Das ist so“, bekräftigt Schlager und bringt das Stichwort der „Umwegrentabilität“ ins Gespräch. Und Schulz, der auch im Würzburger Stadtrat sitzt, unterstreicht, „man braucht gewisse Attraktionen, um eine Stadt lebendig zu erhalten“.

Beide machen keinen Hehl daraus, dass sie es bedauern, wenn Freunde von Rock- und Metal-Musik künftig in Wertheim nicht mehr auf ihre Kosten kommen. „Klar, für die einen ist das Musik, für die anderen schlicht Lärm“, ist sich der Innenstadt- und Burgmanager bewusst. Aber: „Es ist keine Musik, die eine Minderheit auf Kosten der Mehrheit bedient – im Gegenteil“, verweist er auf die Besucherzahlen.

„Unser Programm soll ein möglichst breites Spektrum abdecken“, wobei man sich bewusst sei, dass man das ein oder andere Mal durchaus an die Toleranz der Anwohner appelliere. Auf deren Beschwerden man im Übrigen ja auch eingehe, wie „Jojo“ Schulz betont. Beide weisen sie zum Beispiel darauf hin, dass die Zahl der Veranstaltungen dieser Art ja schon gehörig eingeschränkt wurde. Ginge man alleine nach der Nachfrage des Publikums und nach dem wirtschaftlichen Erfolg für die Stadt „müsste man viel mehr davon machen“. Es gehe letztlich um höchstens eine Handvoll Abende im Jahr.

Die wird es, laut Verdikt der Wertheimer Stadtverwaltung, künftig so wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Es wird wohl befürchtet, dass jemand vor Gericht sein individuelles Recht einklagen und mit hoher Wahrscheinlichkeit Recht bekommen würde. „Das ist kein Wertheimer Phänomen“, so der Posthallen-Betreiber. Wer klage sei schnell juristisch auf der Gewinnerseite, was dazu führe, dass Traditionsfeste eingedämmt würden. So in Lauda oder im Fall der Clingenburg Festspiele. Festivals sterben, wie etwa in Tübingen.

Vollends resignieren möchte Jojo Schulz allerdings nicht. „Ich will keine Türen zuschlagen“, sagt er und bekräftigt die Verbundenheit zur Heimatstadt. Wieweit seine Planungen für das nächste Jahr vom aktuellen „Verbot“ betroffen wären, muss wohl erst noch geprüft werden. Bis November, so Christian Schlager, wolle und müsse man das Programm für die Saison 2019 fertig haben.

