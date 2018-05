Haschischkauf führt zu 2400 Euro Strafe

Anzeige

In der Verhandlung beteuerte der Beschuldigte, dass er den Verkäufer nicht kenne. Dieser habe ihn zwar auf einer Fete um die Telefonnummer gebeten, und er habe sie ihm gegeben. Geredet habe er auf der Fete mit dem Verkäufer nicht. Der Verkäufer habe ihn aus Ausländerfeindlichkeit bei der Polizei belastet, so der Vorwurf Angeklagte.

Laut Polizei nannte der Verkäufer „eine Menge“ weiterer Drogenabnehmer und habe den Eindruck gemacht, dass er die Wahrheit sagt. Die genannten Drogenabnehmer hätten bei ihrer Vernehmung ganz oder teilweise gestanden, andere alles abgestritten. Der Verkäufer war als Zeuge bei Gericht geladen, fehlte aber ohne ausreichende Entschuldigung und bekam ein Ordnungsgeld von 100 Euro auferlegt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte schließlich eine Strafe von 80 mal 30 Euro. Der 29-Jährige erklärte, er verstehe nicht, warum er für etwas bestraft werden soll, was er nicht getan habe. Das Gericht schloss sich in seinem Urteil jedoch dem Atrag der Staatsanwaltschaft an. Es habe den konkreten Angaben des Verkäufers bei der Polizei, wer was und wie viel kaufte, mehr Glauben geschenkt als dem, was der Beschuldigte in der Verhandlung vorbrachte. goe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.05.2018