Main-Tauber-Kreis.Unter dem Motto „Hautnah bei den Schweinen – Schweinehaltung in Hohenlohe“ bietet das Landwirtschaftsamt mit jenen der Nachbarkreise Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Rems-Murr sowie dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems am Mittwoch, 17. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr eine Lehrerfortbildung an. Diese Fortbildung für die Primarstufe und die Sekundarstufe I findet auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familien Baumann und Deitigsmann (Aussiedlung) nördlich von Kupferzell-Goggenbach statt. Die Fortbildung zum Thema Schweinehaltung ermöglicht es den Lehrkräften, sich ein Bild über Tierhaltungsbedingungen zu machen. Sie erhalten Infos über die regionale Wertschöpfungskette der Nahrungsmittel und neueste Erkenntnisse zur Schweinehaltung in Hohenlohe. Ziel ist zu wissen, wie und woher Steaks auf den Teller kommen. Der Bauernhof ist ideal, um Kindern und Jugendlichen die Herkunft, Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln erlebbar zu vermitteln. Lehrer erfahren, welche Möglichkeiten dieser außerschulische Lernort bietet. Anmeldung bis 10. Oktober per E-Mail an andrea.bleher@lbv-bw.de oder an die Faxnummer 07944/9435111 wird erwünscht. Rückfragen sind unter Telefon 0157/30160184 möglich. Infos rund um den Lernort Bauernhof gibt es unter www.lob-bw.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018