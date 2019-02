Heimsieg kommt unerwartet

Herren Bezirksklasse B 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim II – TSV Güntersleben II 9:7. Gegen den Tabellenzweiten sind die Kreuzwertheimer als krasser Außenseiter in diese Begegnung. Völlig überraschend gewannen Marcel Tobisch/Ronny Zezula, Andreas Hemmelmann/Landolin Platz und Michael Zimmermann/Mario Schumacher alle drei Doppelpartien.

Anschließend konnten Marcel Tobisch und Ronny Zezula zu einer nicht zu erwarteten Form auflaufen und jeweils beide Einzelspiele für sich entscheiden.

Mario Schumacher erzielte gleichfalls einen weiteren Einzelpunkt.

Weiterer Doppelerfolg

Mit einem weiteren Doppelerfolg hatten es die Kreuzwertheimer in der Hand dieses Match für sich zu entscheiden. Dabei gelang es wiederum Marcel Tobisch mit seinem Doppelpartner Ronny Zezula in einem Spiel über fünf Sätze dieses Schlussdoppel für die Kreuzwertheimer zu gewinnen, so dass ein nicht zu erwartender Heimsieg eingefahren wurde.

Herren Bezirksklasse D 3 (4er)

DJK TTC Kreuzwertheim III – TSV Jahn Würzburg II 6:2. Mario Schumacher holte mit seinem Doppelpartner Bastian Breitenbach den ersten Punkt für die DJK. In den Einzelspielen gewannen Mario Schumacher (2), Bastian Breitenbach (2) und Landolin Platz souverän ihre Spiele, so dass die Kreuzwertheimer Dritte einen weiteren, ungefährdeten Heimerfolg verbuchte. gr

