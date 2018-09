Heinrich Heine auf der Spur

Wertheim.Ein literarischer Vortrag mit Norbert Stallkamp findet am Freitag, 28. September, um 19 Uhr im Grafschaftsmuseum in Wertheim statt. Der Titel der Veranstaltung lautet „Heinrich Heine – Dichter unbekannt. Auf Spurensuche“. Stallkamp, ehemaliger Fachlehrer für Deutsch und Literatur sowie Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Wertheim, erinnert mit der Lesung an den Poeten der unglücklichen Liebe und Trommler gegen die Reaktion. Saxofonist Manuel Dahner begleitet die Veranstaltung musikalisch.

Das deutsche Wort sei sein Vaterland, schrieb Heinrich Heine früh in einem Brief. Deutschland war es nicht. Er habe es sich gewünscht, aber die Zensoren ließen es nicht zu, schreibt der Kulturjournalist Jobst-Ulrich Brand dazu. Und so geht der Dichter nach Frankreich in die Freiheit. Wer war dieser Heine, der zwischen allen Stühlen saß und doch einer der ganz Großen in der Welt der Literatur wurde? Ein Mensch voller Widersprüchlichkeit? Patriot und Weltbürger zugleich? Norbert Stallkamp begibt sich auf literarische Spurensuche. stv

