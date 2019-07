Heiße Party in den Gassen Wertheims

Zum 52. Mal werden sich am Wochenende die Gassen der Wertheimer Altstadt mit tausenden Besuchern füllen. Wie gewohnt gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Wertheim. Es wird ein heißes Fest, auf jeden Fall, was die Temperaturen angeht. Am Freitag soll das Thermometer am späten Nachmittag laut aktuellen Prognosen auf über 35 Grad steigen. Selbst um Mitternacht werden es wohl noch um die 25 Grad sein. Am Samstag wird es dann weniger heiß: 30 Grad, dafür aber schwül. Es könnte auch regnen. Möglicherweise gibt es Gewitter. Die Hitzewelle ebbt am Sonntag ab. Regen und Gewitter könnten aufziehen. Wie immer bietet das Altstadtfest ein breit gefächertes Programm. Ein Überblick zu den Darbietungen auf den einzelnen Bühnen:

Mainanlagen: Freitag, 19 Uhr: Spotted Roots (ehemals Teenitus). Samstag, 13 Uhr: Zauberer Bennini. 14 Uhr: Kinder-und Jugendchor Believe, 14.30 Uhr: Kindertanzgruppe Christine Rentschler, 19 Uhr: Unplugged Project (Party-Nacht mit Spaßgarantie von Oldies bis aktuelle Charts). Sonntag, 13 Uhr: Radio Helena (Mischung aus Pop, Country und Schlagern), 15 Uhr: Electric Skiffle Band (handgemachte, improvisierte Musik), 17 Uhr: just_the_2_of_us (Duo-Projekt mit Chill-Pop-LoFi Sounds zum entspannten Festausklang).

Neuplatz: Freitag, 19 Uhr: Crossfire, Samstag: 13 Uhr CD-Musik, 19 Uhr Hashtag, Sonntag: 13 bis 18 Uhr: CD- Musik und großer Talentwettbewerb, 18 Uhr: Five (Rock,Pop und Rock´n Roll).

Marktplatz: Freitag, 18:15 Uhr: Bandix, 20 Uhr Kontrollverlust, Samstag, 11 Uhr: Schoppendales, 15 Uhr: Burning up, 20 Uhr: Soulfire, Amazing Soul´n Funk Music. Sonntag, 11 Uhr: Uissigheimer Musikanten , 15 Uhr: The Blueballs, 18 Uhr: PM 60.

Bühne Grafschaftsmuseum: Freitag, 19 Uhr: DJ Tim Timsen, Samstag: 20 Uhr: Enjoy, Sonntag, 14 Uhr: Nachwuchsband – eine echte Überraschung.

Bühne Rathausgasse: Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 15 Uhr: Rockparty mit vielen Hits von AC/DC bis Led Zeppelin.

Bühne Wenzelplatz: Freitag, 19 Uhr: Donny Vox - The Living Jukebox, Samstag, 13 Uhr: Channel 4 you – Acoustic Rock aus Nürnberg, 20 Uhr: G-Rex feat. Gerd Rube, Sonntag, 14 Uhr: Dörty & Harry - Unplugged Duo.

Bühne Rathausinnenhof: Freitag, 19 Uhr: Funk Agreement, Funky beats in einer lauen Sommernacht, Samstag, 27. Juli: 15.30 Uhr: Zauberer Bennini, 19 Uhr: Blast, Show- und Partyband, Sonntag, 12 Uhr: Manni und Julia von Breakaway Paradise.

Bühne Eichelgassenkreuz: Freitag, 20 Uhr: DISCOvery presents Kurt&Komisch Showcase w/ DJ AM-I & Al Bacone, Samstag, 19 Uhr: DISCOvery new era w/ Ivan Capello & 2BUSY, Sonntag, 13 Uhr: FSW & friends in the mix.

Bühne Kirchplatz: Freitag, 19 Uhr: Tauber-Franken-Musikanten, Samstag, 19 Uhr: Frankenland Musikanten. Sonntag, 11 Uhr: CD-Musik, 19 Uhr: Free Spirit.

Außerdem gibt es wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm. Ein Buspendelverkehr am Freitag und Samstag zwischen der Innenstadt, den Ortschaften und Stadtteilen sowie den umliegenden Städten Freudenberg, Külsheim und Tauberbischofsheim sowie der bayerischen Nachbarschaft sorgt für eine sichere An- und Abreise ohne Auto.

