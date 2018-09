Wertheim.Philipp Weber ist Kabarettist, Autor und bezeichnet sich selbst auch gern als Verbraucherschützer. Immer wieder schafft er es, sein Publikum zum Lachen und Nachdenken gleichermaßen zu bringen.

In seinem neuen Programm „Weber Nr. 5: Ich liebe ihn“ ist es nicht anders. Wie heißt es so schön: Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die er nicht mag. Und da ist was dran. Viele Produkte ärgern mich schon, da habe ich noch nicht einmal bezahlt. Die Frage ist, warum machen wir da mit?

Die Antwort ist ganz einfach: Marketing. Marketing vernebelt den Verstand des Menschen und regt seine wichtigsten Sinne an, den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Und alle machen mit. Denn egal ob Politiker oder Manager, ob AfD oder ADAC, ob Tourist oder der eigene Lebenspartner, alle wollen uns ständig irgendetwas andrehen: eine Weltanschauung, eine Wahrheit, einen Lebensstil, eine Diät oder noch ein Kind.

Dabei werden ziemlich miese Tricks ausgepackt, ohne das wir es merken. Und die Frage ist natürlich: Wer schützt uns davor? Ganz klar: Philipp Weber.

Sein neues Kabarettprogramm „Weber Nr. 5: Ich liebe ihn!“ ist ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation. Eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen. Selbstverständlich wie immer webermäßig lustig. Frei nach Immanuel Kant: „Habe den Mut dich deines Zwerchfells zu bedienen!“

Für die Veranstaltung können Reservierungen im Gewölbe von Convenartis, Mühlenstr. 23 und bei der Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, Telefon: 09342/1320 vorgenommen werden.

