Herausragendes Engagement in der Ausbildung

Wertheim.„#AusbildungKlarmachen“: Unter diesem Motto überreichte Cornelia Beckert, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, das Ausbildungszertifikat 2019 im Main-Tauber-Kreis an die Lutz Pumpen GmbH in Wertheim.

Die Auszeichnung wird einmal im Jahr an Arbeitgeber vergeben, die sich in besonderem Maße für Ausbildung einsetzen. „Viele Betriebe leisten in diesem Bereich sehr gute Arbeit, und wir haben uns die Wahl nicht einfach gemacht“, so Cornelia Beckert: „In unserer Zusammenarbeit hat sich aber gezeigt, dass Ausbildung einen herausragenden Stellenwert bei Lutz einnimmt. Und mit dieser Auszeichnung drücken wir unsere Anerkennung für dieses Engagement aus.“

Die Marke Lutz steht seit 65 Jahren für hochwertige Pumpen zum Entleeren und Fördern von Flüssigkeiten aus Fässern und Containern. Zum Firmenverbund gehören leistungsfähige mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit Standorten im In- und Ausland mit an die 450 Mitarbeiter.

„Der Ausbildung junger Menschen hat sich die Firma von Anfang an verschrieben. Wie bereits unser Vater und Unternehmensgründer Karl Lutz sind wir unserer unternehmerischen Verantwortung bewusst, jungen Menschen die Chance auf eine fundierte und qualitätsmäßig sehr gute Ausbildung für einen erfolgreichen beruflichen Start zu ermöglichen“, erklären die Geschäftsführer Jürgen und Heinz Lutz bei der Zertifikatsübergabe.

Ein Ausbildungsplan, gutes Arbeitsklima mit engagierten Ausbildern, selbstständiges Arbeiten, Verantwortung übernehmen und eigene Ideen einbringen dürfen sowie gegenseitige Wertschätzung seien Punkte, die von den Auszubildenden besonders geschätzt werden. Zudem gebe es Aktivitäten und Aktionen speziell für die Nachwuchskräfte: Azubi-Sitzungen, Azubi-Austausch im Firmenverbund, der Besuch internationaler Messen, die eigenverantwortliche Organisation von Fußballspielen und des Sommerfests für die ganze Belegschaft, der Essenverkauf für einen guten Zweck und der Azubi-Block auf der Firmenhomepage, nannten die verantwortlichen als Beispiele. „Und unsere Azubis haben sehr gute Aussichten, nach erfolgreichem Abschluss übernommen zu werden. Wir wollen ihnen langfristige berufliche Perspektiven und Chancen bieten, um sich weiter zu entwickeln“, ergänzte Jürgen Lutz. „Unsere Region braucht Unternehmen wie Lutz Pumpen, die sich im Bereich Ausbildung innovativ und kreativ aufstellen“, unterstrich Cornelia Beckert die Entscheidung für die Auszeichnung. aat

