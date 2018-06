Herkömmliche Strukturen über Bord werfen

Anzeige

Einen weiteren Blick über den eigenen Tellerrand hinaus wollen die Mitglieder des „Vereinsnetzwerks Sport“ wagen und bestehende Modelle zur Kooperation kennenlernen.

Wertheim. Bei der Sitzung des „Vereinsnetzwerks Sport“ am Montagabend referierte Dr. Stefan Eckl vom Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) in Stuttgart zum Thema „Sportentwicklung/-planung“. Seine Informationen regten die Mitglieder des Vereinsnetzwerks an, zu ihrer nächsten Zusammenkunft, die bereits im Oktober geplant ist, einen Vertreter von „Sportvereine in Remseck“ einzuladen.

Das ist eine Organisation, unter deren Dach sich mehrere Sportvereine in der Großen Kreisstadt am Neckar – unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit – zusammengeschlossen haben, um zum einen die bisherigen Angebote zu erhalten, zum anderen neue zu entwickeln sowie gemeinsame Aufgaben zu koordinieren. Eine der Hauptaufgaben soll die Entlastung der Mitgliedsvereine in Verwaltungstätigkeiten sein. Der Verein „Sportvereine in Remseck“ arbeitet auch mit hauptamtlichem Personal.