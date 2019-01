Hervorragende Kooperation mit der Kirche

sonderrriet.Von einer Wahlkampfveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Nach vielen Hausbesuchen in der Höhengemeinde stellte Stein sein Zukunftsprogramm für Wertheim in Sonderriet vor. Die Sanierung der dortigen Mehrzweckhalle sei vorbildlich gelaufen. Die Vereine würden von dieser intakten Infrastruktur dauerhaft profitieren, so Stein. Man werde auch die energetische Sanierung des Feuerwehrgebäudes angehen und Finanzmittel bereitstellen.

Besonders hob Wolfgang Stein die herausragende Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Sonderriet hervor. Er stehe zu den vielen Ortswehren, denn diese leisteten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Menschen. Nachdem die Feuerwache in der Stadt erfolgreich erneuert wurde, müsse auch weiter in die Ortswehren investiert werden.

Wolfgang Stein zeigte sich zufrieden, dass auch in der vergangenen Gemeinderatssitzung alle Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind. Die belege, dass ein großer Grundkonsens in der Wertheimer Kommunalpolitik herrsche und man auf dem richtigen Weg sein.

So machte der Gemeinderat auf Vorschlag von Wolfgang Stein den Weg frei für die Überplanung des alten Krankenhausgeländes. Neben der neuen Sporthalle für das Bonhoeffer-Gymnasium wird das Thema „Wohnen“ auf dem Gelände eine große Rolle spielen. Dazu werde es zudem einen Ideenwettbewerb geben. Klar sei aber auch, dass die neue Halle sowie das neue Hallenbad in Bestenheid einen Großteil der Finanzmittel in den nächsten Jahren binden werde. Man werde jedoch am alten Krankenhausstandort eine tolle Stadtentwicklung betreiben können, auf diese Aufgabe freue er sich sehr, so Stein.

Sehr erfreulich für Sonderriet sei die gefundene Lösung zur Erweiterung des Kindergartens. Dies sei auch durch eine vorbildliche Zusammenarbeit zwischen der Kirche als Träger, der Stadtverwaltung sowie der Ortsverwaltung möglich geworden. „Kinder sind unsere Zukunft“, so der Kandidat. Die Qualität des Angebotes sowie gute Erzieher und bedarfsgerechte Gebäude müssten Priorität in der kommunalen Kindergartenpolitik haben.

Besonders wichtig sei ihm, als aktives Mitglied seiner Kirchengemeinde, die Zusammenarbeit mit allen Kirchen. Im Bereich der Kindergärten, die oft in kirchlicher Trägerschaft organisiert sind, habe man in den vergangenen Jahren hervorragend kooperiert und dabei vom gegenseitigen Vertrauen profitiert. „Mein Glaube ist mir sehr wichtig“ so Wolfgang Stein weiter und deshalb sei es ihm auch eine Herzensangelegenheit, die verschiedenen Kooperationen auch künftig fortzusetzen. „Die Kirchen sind ein Pfeiler in unserer Gesellschaft“ so Stein in seinem deutlichen Bekenntnis.

