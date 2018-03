Hettinger M16/17 setzt sich durch

Anzeige

In dieser Altersklasse ging auch eine Mannschaft vom FC Viktoria Hettingen an den Start und durfte sich bei der Siegerehrung über den zweiten Platz freuen. Die Mannschaft zeigte ihre Stärke am Sprung und wurde dort mit hohen Wertungen belohnt. Sebastian Wiese vom FC Viktoria Hettingen erreichte für seinen Sprung eine Wertung von 14,2 Punkten.

In der Altersklasse 12/13 gingen neben dem TV Königshofen und dem FC Viktoria Hettingen auch Mannschaften aus Seckenheim, Kircheim und Waibstadt an den Start. Der FC Viktoria Hettingen wurde mit dem fünften Platz belohnt. In dieser Mannschaft fielen die tollen Wertungen am Pauschenpferd auf. Dieses Gerät ist für viele Mannschaften das „Hass“-gerät, da es hier sehr schwierig ist, eine Übung flüssig durchzuturnen. Doch die Mannschaft aus Hettingen erzielte konstant gute Wertungen. Unter anderem wurde Salvatore Roth mit einer Wertung von 13,2 Punkten belohnt.

Aufs Treppchen schaffte es der TV Königshofen. Lennard Scheible vom TVK überzeugte die Kampfrichter an den Ringen und wurde mit der einzigen 15er Wertung in dieser Mannschaft belohnt.

In der Altersklasse 14/15 schaffte es der FC Viktoria Hettingen auf den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für das Landesfinale. Moritz Kreß vom FC Viktoria Hettingen zeigte eine hervorragende Übung am Barren und wurde mit 16,0Punkten belohnt.

In der Altersklasse 16/17 gingen drei Mannschaften an den Start. Die Qualifikation für das Landesfinale erturnten sich der TV Königshofen und der FC Viktoria Hettingen.

Hagen Timm aus Königshofen turnte eine tolle Übung am Barren und wurde mit 16,0 Punkten belohnt. Am Ende durfte er sich mit seiner Mannschaft über den zweiten Platz freuen.

Noah Wörner vom FC Hettingen war zwar der jüngste in seiner Mannschaft, „sahnte“ aber tolle Wertungen für sein Team ab. Er erreichte am Boden, an den Ringen und am Sprung 17er Wertungen.

In der Offenen Klasse wurde es noch einmal spannend. Hier gingen vier Mannschaften an den Start. Der TV Waibstadt durfte sich über den dritten Platz freuen. Den ersten und zweiten Platz trennten nur wenige Punkte. Die TSG Seckenheim und der FC Viktoria Hettingen lieferten sich ein „Kopf-an-Kopf“-Rennen und machten es bis zum Schluss spannend. Am Ende entschied die TSG das Rennen für sich und durfte auf dem Treppchen ganz oben stehen. Der FC Viktoria Hettingen freute sich trotzdem über den zweiten Platz und somit die Qualifikation für das Landesfinale. cz

