Heute eine echte Delikatesse

Bettingen.Die Esskastanie ist der Baum des Jahres 2018. Ihre Früchte gelten als Delikatessen und sind jetzt reif. Eigentlich gilt die Esskastanie als eine eher seltene Baumart. Wer mit offenen Augen in der Natur unterwegs ist, findet gelegentlich natürliche Vorkommen, aber auch gepflanzte Einzelbäume oder Anpflanzungen, die im Hinblick auf den Klimawandel als eine Lösung im Forst ausprobiert werden.

Ein größeres Vorkommen findet sich im Wald zwischen Hasloch und Schollbrunn, unweit der Kartause Grünau. Einer der schönsten Einzelbäume in der Region ist die gepflanzte Esskastanie als zentraler Blickfang in der Parkanlage des ehemaligen Hotels „Schweizer Stuben“ in Bettingen“. Ein natürliches Vorkommen gibt es am Lohrer Beilstein. Sehr schön sind auch die Bäume am Leitenbach zwischen Holzkirchen und Remlingen. Vor wenigen Jahren wurden in Wertheim im Stadtwald mehr als 1000 Esskastanien gepflanzt. Wer viel über die Esskastanien erfahren möchte, findet in Klingenberg am Untermain sogar einen Lehrpfad.

Früher galt die Esskastanie als das „Brot der Armen“, heute wird sie bisweilen großflächig im Mittelmeerraum angebaut und als Delikatesse geschätzt. Esskastanien als Beilage zum Gänsebraten, als „Maronitorte“ oder zum Naschen auf dem Weihnachtsmarkt sind ein wahrer Genuss. Einst waren es die Römer, die die edlen Kastanien über die Alpen brachten. Heute findet man die Bäume häufiger in warmen Regionen Süddeutschlands. Verwechselt werden können die Esskastanien mit den viel häufiger anzutreffenden Rosskastanien, die allerdings sind ungenießbar. hw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018