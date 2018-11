Hexe Irma putzt ihre Zähne

Wertheim.Der bundesweite Vorlesetag der „Stiftung Lesen“ wurde an vielen Orten zum Anlass für besondere Aktionen genommen.

Auch in der katholischen Kindertagesstätte St. Venantius waren die Kinder auf die Geschichten gespannt, die ehrenamtliche Vorleserinnen vorbereitet hatten. Nachdem die selbstgestalteten Eintrittskarten verteilt waren, wurden in Kleingruppen Hexengeschichten vorgelesen. Im Waschraum hörten die Kinder von „Hexe Irma, die so große Füße hat“, weil sie ihre Zahnbürste vergessen hat. Als sie zum ersten Mal Zähne putzt und bemerkt, dass ihre Erinnerung zurückkehrt, gibt es ein tolles Feuerwerk mit Konfettikanone und Wunderkerzen. Im Turnraum warteten die Tiere aus „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ auf die Kinder, die die Hexe auf ihrer Reise auf dem Zauberwesen trifft. Als die Tiere gemeinsam die Hexe vor dem großen Drachen retten, bleiben sie für immer Freunde und kochen eine Suppe im großen Hexenkessel. Zu den Geschichten konnten die Kinder malen und Hexensuppe essen. Seit dem Vorlesetag werden die gehörten Geschichten von den Kindern immer wieder nacherzählt und die Bilderbücher gern angeschaut. ki

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018