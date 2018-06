„Hier fand so manch kleine Runde satt“

Anzeige

„Gebaut wurde der Pavillon in den zwanziger Jahren, so um 1923, und gehörte der Rudergesellschaft“, weiß Hartwig auf Nachfrage sofort zu berichten. der pavillon diente der Rudergesellschaft damals als Clubhaus. „Es ist wirklich groß genug . Hier fand so mach kleine Runde statt“, sagt Erich Hartwig.

Nach einigen Jahren und einem guten Mitgliederzuwachs war das Häuschen zu klein. Clubtreffen fanden dann im Bootshaus statt.

Um ihre neue Niederlassung zu finanzieren, verkaufte die Rudergesellschaft das Grundstück samt Pavillon und Bootshaus an einen Metzgermeister.

Im Jahr 1989 erwarb dann Erich Hartwig das Grundstück. Um ein Haus zu bauen, ließ er das alte Bootshaus abreißen, behielt aber das nostalgische frühere Clubhaus als Pavillon.

„Es hat eine wunderbare Schallschutzfunktion“, schmunzelt Hartwig. Für kleine gesellige Runden mag er es inzwischen nicht mehr nutzen. der Lärm sei durch den deutlich angestiegenen Verkehr einfach zu groß. Zudem weise der Pavillon, wie üblich zu Beginn der zwanziger Jahre, nur die typische Einfachverglasung auf, weist Maler Volkert Nahm auf die Ursache.

Aber der eigentliche Grund für den Erhalt des Pavillons ist ganz persönlicher Natur, gibt Erich Hartwig zu. Denn auch er war lange Zeit in der 1902 gegründeten Rudergesellschaft sportlich aktiv und zählt heute noch zu den Mitgliedern.

Und so ist es für ihn nicht nur eine Verpflichtung gegenüber der Historie, sondern eine echte Herzensangelegenheit, den denkmalgeschützten Pavillon zu erhalten und entsprechend zu sanieren. hei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018