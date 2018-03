Hier hat der Käse kein „e“

Anzeige

Sehr unterhaltsam und amüsant stellte Dr. Monika-Scheuplein, selbst eine gebürtige Unterfränkin, die Sprachräume ihrer Heimat vor. Ganz markant zieht sich dabei eine Grenze durch den Spessart, die sogenannte Appel-Äpfel-Linie. Spürbar war bei ihr, aber auch den vielen Zuhörern, die Wertschätzung des fränkischen Dialekts. Schmunzelnd erklärte sie, dass die Franken wahre Sprachökonomen sind und gerne was weg lassen.

Beispielhaft sei der Käse, der Franke verzichtet in allen Regionen auf das „e“ am Ende und je nach Region heißt er dann Kees, Kaas, Kääs, oder Keäs. Anhand eines Fotos zeigte, sie wie bei einem Menschen in die Haut gekniffen wird. Je nach Region sagt der Unterfranke dazu petzen, pfetzen, pfatzen, pfitzen oder auch zwicken.

„Fränggisch gredd“ war das Dialektquiz im zweiten Teil des Vortrags überschrieben. Die Zuhörer durften mitmachen beispielsweise um den Begriff „Quark“ zu beschreiben. Der heißt teils Matte, Klumpen oder auch Bibeleskas. Sommersprossen heißen in weiten Teilen Unterfranken „Muckeschiss“. Die Jauche wird Trotze, Puhl, Strotze, Pfuhl, Sudel oder auch Sutte genannt und die Kartoffel wird als Grummbern oder Grundbirne in Abwandlungen genannt. Bei der Gurke wird aus dem „G“ am Anfang in allen fränkischen Orten ein „K“, gesprochen als Kümmerling, Kümmerlein oder Kummer.

Unterfranken, so waren sich die Referentin und die Zuhörer einig, ist reich an Besonderheiten. Wichtig sei es, den Dialekt zu sprechen und an die nächste Generation weiterzugeben.

Beispielsweise sollten man den Kindern auf den Einkaufszettel nicht Karotten schreiben, sondern wie es in Franken heißt: „Gelbe Rüben“. Ein Beispiel könne man sich an Oberbayern nehmen, die Menschen dort würden ihren Dialekt sehr selbstbewusst sprechen, sogar bei Interview in Radio und Fernsehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018