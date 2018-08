Hilfe kommt auch aus der Region

Anzeige

Dietenhan.Seinen zehnjähriges Geburtstag beging der Hilfsverein Open Heaven mit Sitz in München im Garten des Bürgerhauses in Dietenhan. Ortsvorsteher und Gründungsmitglied Andreas Blum hatte die Gäste eingeladen, um dem formellen Akt ein familienfreundliches Ambiente zu verleihen. Was aus persönlicher Betroffenheit während des verheerenden Erdbebens in Pakistan 2005 gedanklich geboren wurde ist, sollte seit 2008 als offizielle Hilfsorganisation konkrete Hilfe durch Spenden ermöglichen, die ohne Umwege in den Krisengebieten ankommen. Heute unterstützt Open Heaven bis zu 500 Kinder täglich in Waisenheimen in Varanasi, Indien, einem Jugendzentrum mit Ausbildungsstätte, Kindergarten und Kinderheim im Großraum Mombasa, Kenia und einer Schule in Uganda.