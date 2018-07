Hilfreiche Tipps aus der Praxis

Anzeige

Wertheim.Eine kostenfreie Informationsveranstaltung für Existenzgründer bietet die Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim am Donnerstag, 20. September, um 18 Uhr im Rathaus an. Angesprochen sind Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die persönlichen Voraussetzungen für und die inhaltlichen Anforderungen an eine Selbstständigkeit. Großes Augenmerk wird auf die Gründerpersönlichkeit und die Geschäftsidee gelegt. Zudem werden die Chancen und Risiken der Selbstständigkeit beleuchtet. Referentin Ursula Burkert gibt Hilfestellung aus der Praxis. Sie war Projektleiterin für Existenzgründung und Persönlichkeitsentwicklung der Steinbeisberatungszentren GmbH und Geschäftsführerin des Zentrums für Persönlichkeitsentwicklung Tauberfranken.

Interessenten sollten sich bei der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de, Telefon 09341/82-5812, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim, E-Mail: ulrike.brehm@wertheim.de, Telefon 09342/301121, oder bei Ursula Burkert, Mobil 0171/5213030, anmelden.

Ebenso eine Orientierung für Existenzgründer bietet das „GründungsNavi Main-Tauber-Kreis“ der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis. In Broschüre sind Adressen von Institutionen und Ämtern sowie einige Tipps aufgeführt. Sie ist unter www.main-tauber-kreis.de/veröffentlichungen als PDF oder gedruckt beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Wirtschaftsförderung, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5812, E-Mail: wirt-schaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de, erhältlich.