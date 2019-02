Hilfspakete an Bedürftige verteilt

Tausende Kilometer legten die Helfer der Johanniter zurück, um Hilfsgüter nach Bosnien zu bringen, die in Wertheim und Umgebung gesammelt worden waren.

Wertheim. Sechs bewegte Tage und 3100 gefahrene Kilometer lagen hinter den Weihnachtstruckern als sie am Silvestermorgen von ihrer Weihnachtstour zurückkamen. Auch in diesem Jahr fuhren wieder zwei Warema-Mitarbeiter in ihrem

...