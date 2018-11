Historischen Christbaumschmuck bestaunen

Wertheim.Bunt, üppig und luxuriös begrüßt der vier Meter hohe „Thüringer Baum“ mit 500 im Licht funkelnden Glasfiguren die Besucher der traditionellen Weihnachtsausstellung im Wertheimer Glasmuseum. Sie steht unter dem Motto „Christbaumschmuck aus Glas“ und ist vom 1. Dezember bis 6. Januar zu sehen. Die historische Christbaumschmuck-Sammlung des Glasmuseums umfasst rund 1000 Exponate, die teilweise bis zu 160 Jahre alt sind.

Sie erinnert an die Ursprünge der Wertheimer Laborglasindustrie in Thüringen. Dort verarbeiteten gegen Ende des 19. Jahrhunderts Thüringer Glasbläser erstmals Glasröhren und Glasstäbe „vor der Lampe“. Aus der anfänglichen Herstellung von Glasperlen, Früchten und Hohlglastieren für die Modeschmuck- und Spielzeugindustrie entwickelte sich schon bald eine florierende Christbaumschmuckindustrie.

In der Ausstellung wird diese Entwicklung an zehn kleinen Weihnachtsbäumchen, die in Vitrinen zu sehen sind, veranschaulicht: Der Bogen spannt sich vom „Früchte-Baum“ mit noch sehr spärlich bemaltem und „gezuckertem“ Formschmuck (um 1860) über den „Art Déco“-Baum der 1920er Jahre mit aus weißem Milchglas geblasenen Tierfiguren bis hin zu zwei „Nachkriegs-Bäumchen“ mit den ersten maschinell hergestellten Kugeln aus Ost und West.

Im Gegensatz dazu spiegeln zusätzlich acht freistehende Weihnachtsbäume den Geschmack und die Mode der jeweiligen Epoche wider. So gibt es zum Beispiel den mit Naschwerk und großen Farbglaskugeln geschmückten „Biedermeier“-Baum, einen „Islamischen Lichterbaum“ mit Nachbildungen islamischer Moscheelampen, den mit Engelshaar und pastellfarbenen Kugeln geschmückten 1950er-Jahre-Baum oder den „Wertheimer Glasbaum“ aus Laborglasstäben.

Eröffnet wird die Weihnachtsausstellung am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr mit Weihnachtspunsch. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Blechbläserquintett „Werdenfelser Land“ unter der Leitung von Manfred Lutz. gm

