Hoch hinaus in die Bergwelt

Reicholzheim.Reicholzheim hat ein neues Prinzenpaar: Stephanie und Stefan Baumann haben die Regentschaft übernommen.

Schon am zeitigen Vormittag dampfte gestern im Hof der Winzergenossenschaft ein großer Kessel. Im heißen Wasser wurden Weißwürste und Wienerle erhitzt. Nach und nach trudelten die Narren des RNC ein. Entwürfe über das Bühnenbild, welches in der bevorstehenden Kampagne Blickfang in der Turn- und Festhalle sein wird, machten die Runde.

Langsam kam die Sonne durch und die Zeiger an der Kirchturmuhrmarkierten 11.11 Uhr: Narhallamarsch! Buben und Mädchen in Gardekostümen, das Prinzenpaar des Vorjahres, Caroline und Sebastian Sturm, sowie die Führungsriege des RNC marschierten in den Hof.

Sitzungspräsident Carsten Schmidt lüftete unter lautem „Reichelze Helau“ das bis dahin so gut gehütete Geheimnis. Stephanie „Die Büchernärrin“ und Stefan „Der die Berge rufen hört“ regieren ab sofort die Narrenschar des RNC an der Tauber. Die Bergwelt ist das Motto dieses Jahr im Reicholzheimer Fasching, das war an den Milchkannen und Kuhglocken zu sehen und zu hören, sowie an der Musik die den Platz erfüllte. Melodien der Berge, Lieder wie man sie von den Kastelruther Spatzen kennt, Musik die zur Herzenssache wird.

Unter großem Beifall gab Prinz Stefan, ein begeisterter Alpinist, auch das Motto der Kampagne bekannt: „Dem Himmel nah, der Arbeit fern, so haben wir´s in Reichelze gern!“ hw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018