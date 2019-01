Hoch oben in den „Reichelzer Bergen“

Almrausch und Hüttenzauber – die Gäste der ersten Sitzung des Reicholzheimer Narrenclubs (RNC) erlebten am Samstagabend eine beeindruckende Show.

Reicholzheim. Ganz nach dem diesjährigen Motto „Dem Himmel nah, der Arbeit fern, so haben wir’s in Reichelze gern“ tummelten sich bei der ersten Sitzung des Reicholzheimer Narrenclubs (RNC) am Samstag Wanderer, Kühe, Bergretter, Gebirgsjäger

...