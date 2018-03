Hochwasserschutzmaßnahme kommt planmäßig voran

Anzeige

bestenheid.Zu Beginn der Sitzung des Wertheimer Ausschusses für Bauwesen und Umwelt informierten sich dessen Mitglieder sowie weitere Gemeinderäte und interessierte Bürger, knapp 40 Personen, über die Hochwasserschutzmaßnahme Höh- und Schleutleinsklinge. Im Baucontainer an der Comenius Realschule in Bestenheid erläuterte Wolfgang Kron vom Referat Tiefbau der Stadtverwaltung den Projektstand im Ganzen.

Dank der zwei Meter Durchmesser breiten, neuen Verdolung können mit einer Fließleistung von bis zu 25 Kubikmetern in Zukunft 300-jährige Regenereignisse bewältigt werden. Sechsjährige Regenereignisse fließen weiterhin über den bestehenden Kanal ab.

Messinstrumente, die während des Rohrvortriebs alle Erschütterungen aufzeichneten, hätten „keine großen Auswirkungen“ festgestellt, erläuterte Kron. Noch vor Weihnachten kam man punktgenau in der Zielgrube am Ende des 380 Meter langen Dükers zwischen Campingplatz und Schwimmbad in den Christwiesen an. Dort kann das Wasser in einer Art Siphon aus dem Schacht laufen und über einen trapezförmigen Graben in den Main fließen. Die Arbeiten seien zu 90 Prozent fertiggestellt.