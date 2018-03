Hochwertiges Kunsthandwerk

Anzeige

Jutta Wagner aus Uettingen stellt Pralinen und Schokolade her. Iris Hautzinger aus Boxberg präsentiert ihre wunderbaren Fabelwesen aus Filz. Sonja Kiesel und Regina Faul aus Lauda-Königshofen lieben Papier und stellen daraus Grußkarten und Etuis her. Sabine Pickert aus Weikersheim zeigt ihre gestrickten Ketten und Armbänder. Evi Trützler aus Miltenberg widmet sich dem Material Holz. Ulrich Jung aus Thüngersheim gestaltet wunderschönen Schmuck. Textildesigner präsentieren ihre ausgefallenen und extravaganten Kleidungsstücke. Für den häuslichen Bereich als auch für den Garten gibt es Keramik in geschwungenen Formen. Alle Aussteller sind unter www.unikat-sucht-liebhaber.de veröffentlicht. Das Weingut Konrad Schlör aus Reicholzheim bietet eine Verkostung an. Für Bewirtung ist gesorgt. ver

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018