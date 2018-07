Höchstleistung in zwei Bereichen

Anzeige

Das vergangene Wochenende stellte für die Mannschaften des TSC GB Wertheim eine große Herausforderung dar: Alle 13 Mannschaften waren im Einsatz und brachten Spieler samt Betreuer an organisatorische Grenzen. So konnten die auf 14 Uhr angesetzten Begegnungen auf heimischer Anlage teilweise erst um 15.45 Uhr begonnen werden, weil sich die tapfer kämpfenden U16 (1) Mädchen nur nach mehreren zweistündigen Matches gegen starke Gegnerinnen geschlagen gaben.

Und auch die Auswärtsspiele verteilten sich auf den gesamten nordbadischen Bereich, so dass nicht selten bis zu zweistündige Fahrten selbst für die Jugendmannschaften, die bereits um 9:30 Uhr spielten, zu bewältigen waren.

Ganz so weit mussten die Jugendlichen der U10-Midcourt-Mannschaft des TSC GB Wertheim (2. Bezirksliga) nicht fahren. In Lauda erkämpften sich die Jüngsten ein verdientes Unentschieden in allen Wettbewerben (Methodikspiele in Staffeln, Einzel und Doppel). Wichtige Punkte holten hier Oscar Sommer und Lisa Schamber in den Einzeln und dem gemeinsamen Doppel.