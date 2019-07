Höhenweg wird saniert

Wertheim.In Waldenhausen soll die bestehende Wohnbebauung um neun Bauplätze erweitert werden. In Vorbereitung des Neubaugebiets „Felderflur nördlicher Teil“erfolgte die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung. Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften wurden nun als Satzung beschlossen. Um den Charakter des Wohngebiets zu erhalten, sind beispielsweise kirchliche, kulturelle oder Sporteinrichtungen ausgeschlossen, genauso wie Tankstellen oder Gartenbaubetriebe.

Auf Anfrage von Heiko Diehm (SPD) erläuterte Thomas Rutschmann (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) noch einmal die Kanalsituation. Auch wenn ein 300-er Kanal verlegt wird, so sei dieser aufgrund des Gefälles in der Lage bis zu 300 Liter in der Sekunde abzuleiten. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass auch die Bauherren entsprechende Vorsorge, beispielsweise durch Rückschlagventile, zu treffen haben. Richard Diehms (Grüne) Vorschlag, in Zukunft den Bau einer Zisterne fest in den Vorschriften zu verankern, wurde durchaus zustimmend zur Kenntnis genommen. Für die von Diehm geforderte intelligente Straßenbeleuchtung laufen derzeit noch Untersuchungen. Auch die Anzahl der zwei auszuweisenden Stellplätze pro Wohneinheit wurde im Ausschuss diskutiert, die sich laut Baudezernent Armin Dattler nach der Landesbauwohnordnung richtet.

Die Straßensanierung

Es sei eine Straße, die ihn bereits durch den Wahlkampf begleitet habe, meinte Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez im übertragenen Sinn. mehrfach sei der Zustand der Gemeindeverbindungsstraße vom Wartberg nach Bestenheid zur Sprache gekommen. Am Donnerstagabend nun beschloss der Bauausschuss einen ersten Sanierungsabschnitt. Dieser umfasst auf einer Länge von 600 Metern die komplette Erneuerung der Asphaltdecke und das Ausbessern diverser Schäden. Dafür muss die Straße zwischen Klinik und Aussiedlerhöfen allerdings für 14 Tage komplett gesperrt werden. Die Kosten für den ersten Abschnitt bezifferte Achim Hörner vom Tiefbauamt auf 169 000 Euro. Die Arbeiten wird die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen übernehmen. Insgesamt werden nach den Sommerferien abschnittsweise 3,1 Kilometer Straße saniert, für insgesamt knapp 1 Million Euro.

Um den durch die Vollsperrung erhöhten Verkehr auf der Vockenroter Steige zu entspannen, regte Ingo Ortel (SPD) an, an der Kreuzung am Bahnhof probeweise die Vorfahrtsregelungen zu ändern. Dies wurde kategorisch von den Verwaltungsmitgliedern abgelehnt.

Neues Pflaster

An der Lindenstraße, Ecke Friedleinsgasse befindet sich ein Parkplatz mit sechs Stellplätzen für Kurzzeitparker. Der Pflasterbelag des Platzes sorgte immer wieder für Unmut in der Bevölkerung. Mehrfach stand die Beseitigung des Belags deshalb schon auf der Agenda des Seniorenbeirats. Unmittelbar nach der Wertheimer Messe wird das Vorhaben innerhalb von sechs Wochen umgesetzt. Den Zuschlag erhielt Konrad Bau aus Lauda-Königshofen zum Preis von rund 98 000 Euro. Gepflastert wird mit dem gleichen Material,das für die Rollatorspur in der Altstadt verwendet wurde. Zusätzlich werden ein Stromanschluss und neue Beleuchtung geschaffen. hei

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019