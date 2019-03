Höhepunkte der Saison

Urphar.Die Faschingsabteilung des SSV Mainperle Urphar/Lindelbach veranstaltet in dieser Woche ihr elftes Männerballett-Turnier. Aus diesem Grund wird es schon am heutigen Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Turnhalle der Hauptschule Urphar/Lindelbach einen Showtanzabend mit Damen-Showtanzgruppen geben. Die teilnehmenden Gruppen sind die „Rhythm Dancers“ aus Eisingen, die „Majouretts“ aus Helmstadt, die Showtanzgruppen aus Oberndorf, die „Biker Babes“ der Närrischen Sandhasen Bettingen (NSB), die Showtanzgruppen des TV Wertheim, des VCC Veitshöchheim, des NSB Bettingen (Gruppe zwei), der Faschingsfreunde Oberalterheim und der „Schnagge“ aus Lengfurt.

Das elfte Männerballett-Turnier findet am morgigen Samstag, 9. März, um 20 Uhr ebenfalls in der Sporthalle der Hauptschule Urphar/Lindelbach statt. Der Veranstalter erwartet zum Wettkampf neun Gastvereine und Gruppen, die jeweils ihre Showauftritte aus der diesjährigen Faschingssaison zeigen werden. Es nehmen die Männerballettgruppen aus Ochsenfurt, Lengfurt, Feucht bei Nürnberg, Grünsfeld Erlenbach, Dorfprozelten, Stein bei Nürnberg, Vilchband und Hardheim teil. Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Teilnehmergruppen, beurteilt die Auftritte nach Kategorien wie „Choreografie“, „Ausführung“ oder „Kostümierung“. Am Ende werden die Sieger nach einem Punktesystem ermittelt. Für das „feminine Element“ sorgen Damen-Showtanzgruppen aus Urphar. Die Performance sowie die After-Show-Party bestreitet an beiden Abenden das Disco-Team „Voyager 2000“. Einlass für beide Veranstaltungen ist um 19 Uhr. Platzreservierungen sind nicht möglich. ssv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.03.2019