Höhepunkte Neuseelands

Anzeige

Wertheim.Das Roxy-Kino zeigt am Sonntag, 20. Mai, um 16 Uhr, am Montag, 21. Mai, um 20.15 Uhr und am Mittwoch, 23. Mai um 18.30 Uhr einen Film über die großen Weiten und die wilde Natur Neuseelands.

Die 90-minütige FN-Filmreise über die Nordinsel startet am Cape Reinga und führt über den Ninety Mile Beach in die Bay of Islands. Nach einem Bummel durch die Millionenstadt Auckland geht es weiter zur Coromandel Halbinsel. Weiter folgt das Vulkangebiet bei Rotorua, die Huka-Falls, der Mount Egmont und Napier. Wellington ist Regierungssitz und Sprungbrett über die Cook Street zur Südinsel. Deren Stationen: Christchurch und die Banks Peninsula, der weiße Gipfel des Mount Cook.

Nach dem Mackenzie Country folgen die Moeraki Boulders, Dunendin und die Otago Halbinsel. Der Milford Sound ist südlichster Punkt. Über Queenstown geht es zum Fox- und Franz-Josef-Gletscher. Schlusspunkt ist eine Wanderung am Abel Tasman Nationalpark. rk